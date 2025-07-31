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民進黨全面炒普發...台中黨團提「發5萬」 國民黨團批為造謠者脫罪

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
市府強調，過去6年國稅全數上繳中央，地方稅則根本沒有超徵，反而短徵17億元。圖／台中市政府提供
市府強調，過去6年國稅全數上繳中央，地方稅則根本沒有超徵，反而短徵17億元。圖／台中市政府提供

726後網路傳出「台中超徵120億元應普發4萬元」流言，台中市府駁斥不實訊息。民進黨台中市議會黨團今天提案，建議市府將超徵、標售土地與財劃法挹注的1700億元普發給市民，每人5萬元。國民黨團批評，綠營刻意炒作收支數字，是想為造謠者脫罪。

民進黨團表示，2019到2024年間，台中市歲入稅課收入決算扣除預算後，累計超徵415.11億元，都是市民辛苦納稅成果，此外，市府近年標售土地，總值超過1023億元，再加上財政收支劃分法修正後，中市府未來每年可多分得262億元，3項加總為1700.11億元。

民進黨團指出，以台中市286萬人口計算，1700億元普發市民，每人可獲得5萬9444元，考慮到財政規畫，建議在財源充足的情況下，儘速規畫普發現金5萬元，總經費約1430億元，從超徵、賣地收入與財劃法挹注扣除後，市府仍有270億元可投入市政建設。

民進黨團表示，面對市民的生活壓力與「還稅於民」的期待，市府應主動回應，民進黨團24名市議員一致決議，提案台中市政府普發5萬元，幫市民度過經濟壓力，落實市長盧秀燕一直主張的「還錢於民」政治信念。

國民黨議會黨團書記長李中表示，市府每年預算支出經過審計處完成決算審議，已通過議會審查，過去6年的歲入歲出早就都結案；民進黨內不乏有過局處長行政經驗的人，應該了解這些程序，卻還把過去的收支數字拿來炒作，根本是刻意玩弄議題。

李中指出，市府過去6年並無超徵，台中每年1000多億元稅收多數上繳中央，中央挹注經費也用於建設；重劃區的配餘地標售所得優先用於還債，剩餘投入綠美圖、大巨蛋等重要建設。他批評，民進黨現在炒作發放現金議題，是想替之前製作假圖卡的造謠者脫罪，企圖把謠言變成公共議題。

市府再次強調，稅收分為國稅與地方稅，國稅要上繳中央，地方稅的部分，台中過去6年編列地方稅收預算2739億元，實際徵收2722億元，短徵17億元，根本不是網傳的「超徵120億元」，呼籲勿以虛構數字誤導市民，傷害台中市財政的公信力。

民進黨台中市議會黨團提案，市府普發現金5萬元，從超徵、標售土地與財劃法挹注財源中扣除，發完錢還會剩下270億元用於市政建設。圖／民進黨台中市議會黨團提供
民進黨台中市議會黨團提案，市府普發現金5萬元，從超徵、標售土地與財劃法挹注財源中扣除，發完錢還會剩下270億元用於市政建設。圖／民進黨台中市議會黨團提供
國民黨台中市議會黨團批評，過去歲入歲出早已結案，民進黨團明知行政程序，卻還把收支數字拿出來炒作，是想替之前製作普發4萬假圖卡的造謠者脫罪。圖／聯合報系資料照
國民黨台中市議會黨團批評，過去歲入歲出早已結案，民進黨團明知行政程序，卻還把收支數字拿出來炒作，是想替之前製作普發4萬假圖卡的造謠者脫罪。圖／聯合報系資料照

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