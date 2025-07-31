暴雨重創半台灣 救災老兵宋楚瑜給賴政府2個特別建議

連日豪大雨中南部苦不堪言，親民黨主席宋楚瑜以「救災老兵」身分向賴清德政府提出2個特別建議。

第一個建議，進行第2次漢光演習。宋楚瑜說，這次有許多的河川不只是樹枝、 廢棄物，很多土石都已經淹到橋面上，代表河道的清理不是地方政府目前的人力可以處理，需要動員政府相關的人力來幫忙。宋楚瑜說，他特別提出建議 ，進行第2次二次漢光演習，「保境安民」，國軍弟兄救災是我們多年來優良的傳統。

第二個建議，舉行「小型國是會議」。宋楚瑜說，不是只有臺灣有這麼大的豪雨成災， 中國大陸的北京、河北、美國Texas和New Mexico也淹得一塌糊塗。

激烈的氣候變化，水文的變化已經跟我們過去所設想出來的防洪規模已難以防災，現有的河道已經不足以容納瞬間的暴雨及洪水，我們應該重新思考國土規劃工程，政府是到了要更進一層重新思考如何因應新的氣候變化所產生的氣候變遷，宋楚瑜建議政府開「小型的國是會議」，邀請專家學者將水文的資料重新規劃。

此外，宋楚瑜說，這次雲嘉南豪雨成災，最讓他怵目驚心目心驚的是有一個豬場幾千隻豬被淹死， 要做好善後處理，不能讓這些死掉的豬最後落入到人民肚子裡。對豬場重大損失，政府應該協助豬農度過難關，想辦法動員幫他們趕快做一個臨時豬場，因為豬價不能隨便漲，現在台灣正在跟美國談判，面臨國外牛肉豬肉進口問題，對台灣都是牽一髮而動全身。

現在是盛夏，天氣熱陽光大，天氣熱易生瘟疫，被淹沒的地區，政府要馬上做兩件工作：清掃與消毒。他說，有一年高雄岡山大淹水，當年省政府做了一個很重要的決定，給所有受災地區的每一家免費供應10度自來水，先讓災民能自行先消毒，之後政府再派人幫他做一次消毒，將夏季可能帶來的病菌的侵蝕降到最低。