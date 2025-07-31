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警包庇色情業衍生新案情？ 主任檢察官大動作帶隊搜索葉林傳辦公室

聯合報／ 記者楊正海蕭雅娟／台北即時報導
北市副議長葉林傳。本報資料照片
北市副議長葉林傳。本報資料照片

國民黨籍台北市副議長葉林傳辦公室今遭搜索，據悉，台北地檢署今天指揮調查局北機站搜索，由北檢一名主任檢察官帶隊，包括調查局北機站主任等7人今天上午8時許就前往辦公室搜索。葉林傳因值父喪，人不在議會，疑似也被檢調約談中，稍早檢調陸續走出，拖著一個行李箱，裡頭恐裝相關證物。

據指出，去年5月間，台北市警察局松山分局巡官劉維中涉在中山分局期間涉從2009年起收受7家色情、賭博業者賄賂，檢調約談劉等人，複訊後劉50萬元交保，限制出境出海，3名業者分別以20萬至40萬元交保，員工等人各以1萬元至10萬元交保或請回；當時，葉林傳辦公室前後任主任張翰明、「江野」林晴紀等2人，訊後無保請回。此貪汙案尚未偵結。據指出，檢調向議會調閱資料，大多是葉林傳在當議員時，約8年多前質詢台北市電子遊戲場業管理自治條例的內容。

如今葉林傳辦公室也遭搜索，議會內議論紛紛。據指出，去年案件與葉林傳無關，可能是檢方另起新案，不過目前連警方也不確定，因檢調由主任檢察官大動作帶隊，行動也都刻意避開警方，警方也不解。檢調仍在搜索中，尚無法透露相關案情。地方人士指出，葉林傳正值父喪，下周才舉辦告別式，不知為何這麼急？

台北市議會副議長辦公室今遭搜索。記者楊正海/攝影
台北市議會副議長辦公室今遭搜索。記者楊正海/攝影
國民黨台北市議員葉林傳服務處前主任張翰明去年遭約談後無保請回。圖／本報資料照片
國民黨台北市議員葉林傳服務處前主任張翰明去年遭約談後無保請回。圖／本報資料照片

國民黨台北市議員葉林傳服務處主任林晴紀去年遭約談後無保請回。圖／本報資料照片
國民黨台北市議員葉林傳服務處主任林晴紀去年遭約談後無保請回。圖／本報資料照片

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