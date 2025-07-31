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警包庇色情業衍生新案情？ 主任檢察官大動作帶隊搜索葉林傳辦公室
國民黨籍台北市副議長葉林傳辦公室今遭搜索，據悉，台北地檢署今天指揮調查局北機站搜索，由北檢一名主任檢察官帶隊，包括調查局北機站主任等7人今天上午8時許就前往辦公室搜索。葉林傳因值父喪，人不在議會，疑似也被檢調約談中，稍早檢調陸續走出，拖著一個行李箱，裡頭恐裝相關證物。
據指出，去年5月間，台北市警察局松山分局巡官劉維中涉在中山分局期間涉從2009年起收受7家色情、賭博業者賄賂，檢調約談劉等人，複訊後劉50萬元交保，限制出境出海，3名業者分別以20萬至40萬元交保，員工等人各以1萬元至10萬元交保或請回；當時，葉林傳辦公室前後任主任張翰明、「江野」林晴紀等2人，訊後無保請回。此貪汙案尚未偵結。據指出，檢調向議會調閱資料，大多是葉林傳在當議員時，約8年多前質詢台北市電子遊戲場業管理自治條例的內容。
如今葉林傳辦公室也遭搜索，議會內議論紛紛。據指出，去年案件與葉林傳無關，可能是檢方另起新案，不過目前連警方也不確定，因檢調由主任檢察官大動作帶隊，行動也都刻意避開警方，警方也不解。檢調仍在搜索中，尚無法透露相關案情。地方人士指出，葉林傳正值父喪，下周才舉辦告別式，不知為何這麼急？
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