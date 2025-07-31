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誣告罪二審改判6月 高虹安「將上訴」：求司法還公道

高虹安誣告案二審改判6個月 綠批：這是新竹人蒙羞的日子

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰郭政芬／新竹即時報導
停職的新竹市長高虹安（左圖）不滿旅美教授陳時奮質疑她博士論文抄襲，提告誹謗未果反被控誣告，一審認定確有抄襲還提告，判10月刑。案經上訴，台灣高等法院今宣判。本報資料照片
停職的新竹市長高虹安（左圖）不滿旅美教授陳時奮質疑她博士論文抄襲，提告誹謗未果反被控誣告，一審認定確有抄襲還提告，判10月刑。案經上訴，台灣高等法院今宣判。本報資料照片

停職中的新竹市長高虹安博士論文遭旅美教授陳時奮質疑抄襲，高女告陳誹謗不成，陳自訴高誣告，一審判她10月徒刑。雙方上訴，陳時奮要求重懲，高主張無罪，台灣高等法院今判6月徒刑。對此，民進黨竹市議員楊玲直指，這是新竹人蒙羞的日子。

民進黨籍竹市議員楊玲宜表示，再度被法院認證有罪的新竹市長高虹安，因為誣告罪二審被判刑6個月，不得易科罰金，可再上訴，這是新竹人蒙羞的日子。

目前停職中的新竹市長高虹安被旅美教授陳時奮自訴誣告罪，一審北院判處有期徒刑10月。案經上訴，二審台灣高等法院今天改判高虹安6月徒刑，可上訴。尚未公布判決理由。審理期間，陳時奮請求重判高虹安，高虹安則請求無罪判決。

一審台北地方法院判決指出，高虹安明知博士論文有抄襲期刊論文情事，陳時奮發文指控內容與事實並無相悖，竟對陳時奮提告，具誣告的直接故意，依誣告罪判處有期徒刑10月。

經上訴，二審由台灣高等法院審理，審理期間，陳時奮請求重判高虹安，高虹安則請求無罪判決。對於二審判決，高虹安稍早回應將會再上訴。

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