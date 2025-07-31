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地方超收也要發現金？侯友宜：中央趕快發、不要扯東扯西

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜今天視察五泰輕軌。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜今天視察五泰輕軌。記者葉德正／攝影

罷免投票未過後，普發現金案各界關注，有民進黨議員指出新北超收超過124億，若用人口數換算的話，有望一人領三千。新北市長侯友宜直言，這跟中央普發現金一碼歸一碼，地方持續短絀哪有財源發現金，中央不要找理由拖，趕快發一發，不要扯東扯西。

侯友宜說，立法院已經通過普發現金，行政院本來就要按照立法院立法過程趕快核發一萬元，人民真的等很久了，這跟地方事情一碼歸一碼，要發就快點發，不要扯東扯西，這樣下去事情沒完沒了。

侯強調，地方經費這幾年下來經費短缺，不但短絀，中央財政收支劃分法也沒有核定，「一般補助款也沒下來，主要補助款還要跟我們減」，地方哪有財源發現金，這是兩碼事，「中央不要藉理由拖，趕快發一萬元，人民等很久了」。

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