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誣告罪二審改判6月 高虹安「將上訴」：求司法還公道

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誣告二審改判6月 高虹安「將上訴」：求司法還公道

聯合報／ 記者郭政芬王駿杰黃羿馨／新竹即時報導
新竹市長高虹安挺過大罷免壓力測試，聲勢大漲，誣告案今二審從一審原判10月改判6月徒刑。對此高虹安也回應，她無法認同判決結果，將繼續上訴，「祈求司法能還給我公道」。圖／報系資料照
新竹市長高虹安挺過大罷免壓力測試，聲勢大漲，誣告案今二審從一審原判10月改判6月徒刑。對此高虹安也回應，她無法認同判決結果，將繼續上訴，「祈求司法能還給我公道」。圖／報系資料照

新竹市長高虹安挺過大罷免壓力測試，聲勢大漲，誣告案今二審從一審原判10月改判6月徒刑。對此高虹安也回應，她無法認同判決結果，將繼續上訴，「祈求司法能還給我公道」。

高虹安表示，對於今日高院誣告案的判決結果，她深感遺憾。她的博士論文早已經過美國母校審查後，兩次來函明確告知她的博士論文沒有研究不當。而她向檢方提出告訴期間，陳述完全基於事實，並無虛偽或誤導之意，更從未有誣告他人的犯意或行為。

高虹安強調，她無法認同本案判決結果，將於收到判決書後依法提起上訴，「祈求司法能還給我公道」。

陳時奮緊追高虹安博論有無抄襲，在臉書以標題「被指導教授除名的高虹安」發文，指「在李傑的學術履歷，高虹安被除名了」，又指「高虹安沒有自己的博士研究」，高虹安控告陳時奮加重誹謗罪，檢方不起訴。

陳時奮事後自訴高虹安犯誣告罪，刑事部分一審去年8月高虹安被依誣告罪判10月徒刑；民事部分，陳時奮向高虹安鉅額求償958萬元，法官判陳時奮敗訴，高虹安免賠，陳時奮提上訴，卻未繳17萬餘裁判費，台北地方法院已駁回上訴。

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