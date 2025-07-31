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卓揆稱發萬元要舉債 陳智菡：賣擱騙 今年度歲計賸餘必高於2400億

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨立院黨團主任陳智菡要卓「賣擱騙」，說113年中央政府總決算報告已送到立法院，今年度歲計賸餘必定高於2400億，「普發現金1萬元根本不用舉債，綽綽有餘。」圖／聯合報系資料照
民眾黨立院黨團主任陳智菡要卓「賣擱騙」，說113年中央政府總決算報告已送到立法院，今年度歲計賸餘必定高於2400億，「普發現金1萬元根本不用舉債，綽綽有餘。」圖／聯合報系資料照

行政院長卓榮泰決定「普發一萬元」不提覆議，卓榮泰曾說，就道德及國家財政上應否舉債發現金，讓他內心交戰。民眾黨立院黨團主任陳智菡要卓「賣擱騙」，說113年中央政府總決算報告已送到立法院，今年度歲計賸餘必定高於2400億，「普發現金1萬元根本不用舉債，綽綽有餘。」

陳智菡說，因應關稅衝擊、還財於民的「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」通過後，卓院長帶頭哭窮，高喊財政紀律，說「經過主計總處一而再、再而三的盤點，扣掉（行政院原編列特別條例預算）4100億元，僅剩下300多億元的稅盈，遠遠不足2300億元(普發現金)。」

「卓院長，您的計算機也被藍白刪預算，刪掉了嗎？」陳智菡表示，113年中央政府總決算報告已經送到立法院，經審計部精算，113年度累計歲計賸餘高達8393.46億元 ，扣掉114年特別預算預計移用的3948.8億元 ，還剩4444.66億元，加上今年度預計賸餘至少2400億，扣掉5450億特別預算（含普發現金一萬），及今年要還債的1415億元 ，剛好打平。

陳智菡說，若再把民進黨低預算執行率納入推估，今年度歲計賸餘必定高於2400億，普發現金1萬元根本不用舉債，綽綽有餘 。

陳智菡表示，卓榮泰喊財政紀律，就好比賴清德總統喊團結，都讓人民感覺言不由衷、心口不一，更讓人害怕的是國家行政機關首長竟帶頭說謊、欺騙人民。回顧卓榮泰112年度疫後特別預算財源 ，當時也是先編舉債1998.8億元及移用以前年度歲計賸餘1800億元普發現金6000元，等到實際執行後，因當年度歲入情形良好，最後根本沒舉債。

陳智菡說，這些數字，主計總處的官員應該也必須很清楚，卓榮泰竟帶著官員刻意帶風向，欺騙人民，想用謊言A走人民血汗錢，還想聲請釋憲、濫用珍貴國家資源。白紙黑字的決算報告與法定預算就擺在那，行政院長還想睜眼說瞎話，用騙術和謊言治國。「請問卓榮泰與他的官員們，與人人喊打的詐騙集團首腦，到底有什麼兩樣？」

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