高虹安誣告二審判6月 地方藍白政壇：充滿政治味與操作痕跡

新竹市長高虹安挺過大罷免壓力測試，聲勢大漲，誣告案今二審從一審原判10月改判6月徒刑，對其政治前途投下變數。對此，地方藍白政治人物都稱，高虹安誣告案的二審判決，充滿了政治味與操作痕跡。

民眾黨新竹黨部主委李國璋質疑，高院此舉是「在政治壓力下不敢判無罪，退而求其次地輕判」，直言這起案件從頭到尾充滿政治操作痕跡。

李國璋表示，判決從原本的10月減為6月，反映出法官可能主觀上並不認為高虹安構成誣告，但在當前政治氛圍下，若直接改判無罪恐「觸怒上意」，因此選擇將刑期從10月降為6月，以最低限度維持有罪，不至於成為「放過高市長的好人」，不過這樣判決在進入三審時，反而較有空間爭取對高虹安更有利的結果。

李國璋指出，若法官真心認定高虹安犯下誣告罪，維持原判10月徒刑即可，不需刻意減刑至6月。誣告最改判6月不能易科罰金也無法易服勞役，一旦三審維持原判，就必須入監，這很可能是為助理費案預留的雙重保險，「留一個小辮子，確保她即使貪汙案無罪，也無法回任、參選市長」。

李國璋批評，整起誣告案的本質本就具高度爭議，高虹安引用自己發表於期刊的研究成果寫入論文，雖引用格式錯誤，但是卻直接被說是抄襲。法官卻選擇支持陳時奮主張，反而無視高虹安捍衛名譽的正當動機，「若同樣情況發生在其他人身上，也會本能地認為那是妨害名譽，哪來的誣告？」

「信者恆信，不信者恆不信」，李國璋強調，支持者會認為這場官司是政治打壓，反對者則認定她罪有應得，但身為黨部主委，他相信高虹安當初提告捍衛名譽的行為合乎人之常情。

國民黨新竹市議員陳慶齡指出，這大概又是一次對高虹安的政治追殺，有需要判決這麼重嗎？為何每一次事情碰到高虹安，就會出現這麼多特例？大家可以思考一下，真的不需要這樣子追殺一個人。