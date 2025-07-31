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批郭智輝勘災旁觀被經部嗆是「看圖說故事」 趙少康：比蕭萬長差遠了

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
丹娜絲颱風造成南台灣災損嚴重，行政院長卓榮泰昨南下視察災情，經濟部長郭智輝也隨行，不過有媒體披露，郭智輝勘災時只是冷眼旁觀。圖／聯合報資料照片
丹娜絲颱風造成南台灣災損嚴重，行政院長卓榮泰昨南下視察災情，經濟部長郭智輝也隨行，不過有媒體披露，郭智輝勘災時只是冷眼旁觀。圖／聯合報資料照片

有媒體拍攝到經濟部長郭智輝南下勘災時冷眼旁觀。中廣董事長趙少康昨日說關稅跟救災都事不關己，郭智輝可以辭職下台，遭經濟部回嗆「看圖說故事」。趙少康昨日深夜回應，他不在意經濟部回嗆，郭智輝稱在後方執行任務，是否公布通聯紀錄？以前蕭萬長擔任國貿局四組組長及副局長、局長，以及之後的經濟部長，對外貿易談判都親自上場、無役不與，為國家立下戰功無數，郭智輝自己比一比，能無愧乎？

經濟部表示，此次南部汛災，行政院長卓榮泰及經濟部於第一時間即到現場勘災，關心災情、了解民眾需求，卓院長當場也進行相關裁示，由經濟部提出災損補助方案。趙少康以「看圖說故事」的方式批評經濟部沒有任何行動，令人遺憾，經濟部請趙少康閱讀經濟部網站的公告資訊，勿因個人不負責的言論造成社會與民眾的困擾。

趙少康說，經濟部回嗆他，他不在意，他在意的是雲嘉南災民受災23天，還生活在水深火熱之中，尤其七股跟後壁，媒體朋友告訴他，到現在還有2萬戶人家屋頂被掀開待修，又缺工又缺料，何時可修好遙遙無期，又怕大雨接踵而來，可謂度日如年，經濟部與其說他看圖說故事，不如給災民看看經濟部展示出的5張圖卡，硬要說這次治水有成，比以前排水效率好很多，問問災民要怎麼看經濟部的圖說自己受災的故事？

趙少康表示，媒體拍到郭智輝跟隨卓榮泰到嘉南地區勘災，前面一排擠的是立委蔡易餘、嘉義縣長翁章梁、卓榮泰，而郭智輝雙手抱在胸前，躲在人後，好像事不關己，完全看不出像郭自己說的「在後方執行任務」，如果郭真的在打電話聯絡救災，是否請郭公布通聯紀錄，讓人知道郭那時跟誰通話？交代了哪些救災行動？又完成了什麼救災任務？

趙少康指出，經濟部郭智輝幕僚護主未免太過急切，尤其經濟部主管國營事業台電、中油、台糖、台水，還有水利署、商業發展、產業發展、中小及新創企業、國際貿易、能源、智慧財產、標準檢驗、產業園區管理、地質調查及礦業管理等，對台灣未來具有關鍵地位，郭智輝在立法院回答立委質詢表示並未參加對美關稅談判的工作，令人無比訝異，不禁好奇郭智輝擔任經濟部長，到底都在忙些什麼？以前蕭萬長擔任國貿局四組組長及副局長、局長，以及之後的經濟部長，對外貿易談判都親自上場、無役不與，為國家立下戰功無數，郭智輝自己比一比，能無愧乎？

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