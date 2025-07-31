中華電信大當機 洪孟楷轟卓榮泰：委員懸缺不理任NCC停擺

中華電信行動網路系統升版作業異常，不少手機用戶使用受影響，國內各地傳來大量災情。國民黨立委洪孟楷批評，這些都是國家通訊傳播委員會（NCC）主管業務，但今已是4位委員懸缺周年，仍不見行政院長卓榮泰送名單，導致沒法審查，請卓揆行行好，別只大惡罷，國家正事停擺，才是人民最大的憤怒。

洪孟楷指出，台南風災造成通訊修復緩慢，今天上午又傳出中華電信無預警的大規模讓用戶電話通訊停擺，這些都是NCC的主管業務，但去年的今天，NCC主委陳耀祥任期屆滿，連同其他3位委員到任一起離職，到今天整整一年，包含主委在內的4位委員懸缺至今，造成主管機關無法發揮功能，緊盯業者。

洪孟楷批評，最離譜的是，過去長達近9個月，名單遲遲未送，所以立法院連排案審查都沒有辦法，整個政府心思除了大惡罷，還有人關心正事嗎？身為該提出名單，卻一再拖延的行政院長卓榮泰絕對難辭其咎，還是希望卓榮泰行行好，不要只有大罷免，國家正事停擺，這才是人民最大的憤怒。

洪孟楷還說，早在三月總質詢時，就已經直球對決詢問卓榮泰何時要送名單，卓當時一直講「盡速、最快月底送出、已經徵詢差不多了」，沒想到一拖再拖，就是擺爛。只會騙國人iPhone可能買不到、Switch2可能無法上市，但如今一一被打臉，自我矛盾的政治操作，實在難看。