快訊

半導體風雲／三星錯估HBM賽局變化 台積拒相挺恐失戰力

準公共逐利／園所濫用補助違規率高 專家示警稽查不力

沈玉琳住院兩天各方揣測不斷 老婆芽芽首發聲

聽新聞
0:00 / 0:00

高虹安誣告罪二審改判6月 清大教授指法院邏輯謬誤

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰郭政芬／新竹即時報導
新竹市長高虹安挺過大罷免壓力測試，聲勢大漲，誣告案今二審改判6月徒刑，對其政治前途投下變數。圖／報系資料照
新竹市長高虹安挺過大罷免壓力測試，聲勢大漲，誣告案今二審改判6月徒刑，對其政治前途投下變數。圖／報系資料照

新竹市長高虹安挺過大罷免壓力測試，聲勢大漲，誣告案今二審從一審原判10月改判6月徒刑，對其政治前途投下變數。學者認為，「自我抄襲」在法律上並無明確定義，在學術界也從未被普遍承認，法院卻據此作為誣告罪的構成事實，實屬邏輯謬誤。

清華大學特聘教授周卓煇對法院以「自我抄襲」作為誣告罪成立依據深感質疑，對於所謂「抄襲」的認定，已超越法官應有的專業範疇，從學術倫理角度而言，「自我引用」不涉抄襲，學術界早有共識。

周卓煇說，許多博士論文原本即建構於先前期刊論文之上，內容重疊是常態。將自己為主發表的多篇期刊論文，彙整放到學位論文，不算抄襲，若將自我引用視為抄襲，那麼國內外將會有許多人要喪失博士學位。

周卓煇強調，判決關鍵即在於「抄襲」與「自我抄襲」，甚至是「抄襲」與「自我（彙整）引用」的錯誤界定。所謂「自我抄襲」這個自我矛盾的怪物、名詞，原本就無學術嚴謹性，更無法律明確性，法院卻據此作為誣告罪的構成事實，實屬邏輯謬誤。呼籲司法體系應尊重學術專業界限，回歸法理本質，避免因誤用術語或政治壓力，動搖社會對司法與學術的根本信賴。

高虹安仍面臨兩項官司，其中貪汙案尚未定讞，二審預計9月30日辯論終結，雖定讞前不影響明年參選與就職資格，但當選後仍有遭內政部停職的風險，今誣告罪二審改判6月，高虹安無疑將再上訴，定讞結果將比助理費案早一步牽動市長職務，若最終定讞、需發監執行，恐使市長寶座生變，藍白新竹布局也勢必重新洗牌。

清華大學特聘教授周卓煇對法院以「自我抄襲」作為誣告罪成立依據深感質疑，對於所謂「抄襲」的認定，已超越法官應有的專業範疇。圖／報系資料照
清華大學特聘教授周卓煇對法院以「自我抄襲」作為誣告罪成立依據深感質疑，對於所謂「抄襲」的認定，已超越法官應有的專業範疇。圖／報系資料照

編輯推薦

抄襲 誣告 論文

延伸閱讀

高虹安被陳時奮控誣告一審判10月刑 高院今判6月！

高虹安誣告案今二審宣判 結果牽動竹市藍白2026選戰布局

國民黨考紀會前主委葉慶元稱綠法官要影響判決 司法院反擊：無法認同

205兵工廠上校、士官長喝花酒護航廠商 二審仍判要入監

相關新聞

誣告二審改判6月 高虹安「將上訴」：求司法還公道

新竹市長高虹安挺過大罷免壓力測試，聲勢大漲，誣告案今二審從一審原判10月改判6月徒刑。對此高虹安也回應，她無法認同判決結...

高虹安誣告罪二審改判6月 清大教授指法院邏輯謬誤

新竹市長高虹安挺過大罷免壓力測試，聲勢大漲，誣告案今二審從一審原判10月改判6月徒刑，對其政治前途投下變數。學者認為，「...

台北市副議長葉林傳父喪中...今天上午辦公室遭檢調搜索

台北市副議長葉林傳今疑遭約談，檢調人員上午赴北市議會，進入葉林傳辦公室搜索。葉林傳目前因父喪治喪中，人並未被檢調帶至議會...

卓揆稱發萬元要舉債 陳智菡：賣擱騙 今年度歲計賸餘必高於2400億

行政院長卓榮泰決定「普發一萬元」不提覆議，卓榮泰曾說，就道德及國家財政上應否舉債發現金，讓他內心交戰。民眾黨立院黨團主任...

高虹安誣告二審判6月 地方藍白政壇：充滿政治味與操作痕跡

新竹市長高虹安挺過大罷免壓力測試，聲勢大漲，誣告案今二審從一審原判10月改判6月徒刑，對其政治前途投下變數。對此，地方藍...

批郭智輝勘災旁觀被經部嗆是「看圖說故事」 趙少康：比蕭萬長差遠了

有媒體拍攝到經濟部長郭智輝南下勘災時冷眼旁觀。中廣董事長趙少康昨日說關稅跟救災都事不關己，郭智輝可以辭職下台，遭經濟部回...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。