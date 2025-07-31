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高虹安誣告罪二審改判6月 清大教授指法院邏輯謬誤
新竹市長高虹安挺過大罷免壓力測試，聲勢大漲，誣告案今二審從一審原判10月改判6月徒刑，對其政治前途投下變數。學者認為，「自我抄襲」在法律上並無明確定義，在學術界也從未被普遍承認，法院卻據此作為誣告罪的構成事實，實屬邏輯謬誤。
清華大學特聘教授周卓煇對法院以「自我抄襲」作為誣告罪成立依據深感質疑，對於所謂「抄襲」的認定，已超越法官應有的專業範疇，從學術倫理角度而言，「自我引用」不涉抄襲，學術界早有共識。
周卓煇說，許多博士論文原本即建構於先前期刊論文之上，內容重疊是常態。將自己為主發表的多篇期刊論文，彙整放到學位論文，不算抄襲，若將自我引用視為抄襲，那麼國內外將會有許多人要喪失博士學位。
周卓煇強調，判決關鍵即在於「抄襲」與「自我抄襲」，甚至是「抄襲」與「自我（彙整）引用」的錯誤界定。所謂「自我抄襲」這個自我矛盾的怪物、名詞，原本就無學術嚴謹性，更無法律明確性，法院卻據此作為誣告罪的構成事實，實屬邏輯謬誤。呼籲司法體系應尊重學術專業界限，回歸法理本質，避免因誤用術語或政治壓力，動搖社會對司法與學術的根本信賴。
高虹安仍面臨兩項官司，其中貪汙案尚未定讞，二審預計9月30日辯論終結，雖定讞前不影響明年參選與就職資格，但當選後仍有遭內政部停職的風險，今誣告罪二審改判6月，高虹安無疑將再上訴，定讞結果將比助理費案早一步牽動市長職務，若最終定讞、需發監執行，恐使市長寶座生變，藍白新竹布局也勢必重新洗牌。
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