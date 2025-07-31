快訊

半導體風雲／三星錯估HBM賽局變化 台積拒相挺恐失戰力

準公共逐利／園所濫用補助違規率高 專家示警稽查不力

沈玉琳住院兩天各方揣測不斷 老婆芽芽首發聲

聽新聞
0:00 / 0:00

【即時短評】罷免防守過關官司卻成致命風險 高虹安市長職恐提前生變

聯合報／ 記者王駿杰黃羿馨郭政芬／新竹即時報導
高虹安面臨兩項官司，其中貪汙案尚未定讞，二審預計9月30日辯論終結，雖定讞前不影響明年參選與就職資格，但當選後仍有遭內政部停職的風險。圖／報系資料照
高虹安面臨兩項官司，其中貪汙案尚未定讞，二審預計9月30日辯論終結，雖定讞前不影響明年參選與就職資格，但當選後仍有遭內政部停職的風險。圖／報系資料照

新竹市長高虹安在726大罷免中拿下12萬4360張不同意票，挺過壓力測試，聲勢大漲，遠超其當選時9萬8121票、前市長林智堅連任的10萬7612票，儼然成為下屆市長藍白共主。然而罷免成功防守，官司卻成致命風險。誣告案今二審改判6月徒刑，對其政治前途投下變數，2026選舉之路恐將「卡關」。

此次罷免案中，高虹安獲「不同意票」比當選時多出3萬8069票，雖選舉性質不同，但已顯示她穩固藍白基本盤、獲得中間選民支持，若能克服司法挑戰，將無懸念成為2026藍白市長共主。

但高虹安仍面臨兩項官司，其中貪汙案尚未定讞，二審預計9月30日辯論終結，雖定讞前不影響明年參選與就職資格，但當選後仍有遭內政部停職的風險，今誣告罪二審改判6月，高虹安無疑將再上訴，定讞結果將比助理費案早一步牽動市長職務，若最終定讞、需發監執行，恐使市長寶座生變，藍白新竹布局也勢必重新洗牌。

律師錢炳村表示，根據刑法規定，犯最重本刑5年以下有期徒刑，才可易科罰金。誣告罪是最重本刑7年以下有期徒刑之罪，不符易科罰金條件，且刑法規定「未曾因故意犯罪受有期徒刑以上之刑之宣告者」才可判緩刑，但因高已有貪汙罪判刑在前，也不符緩刑要件。

錢炳村說，誣告罪相對助理費單純，上訴後若均未改判而確定，就會立即依地方制度法第79條第1項第四款解除市長職務。

陳時奮緊追高虹安博論有無抄襲，在臉書以標題「被指導教授除名的高虹安」發文，指「在李傑的學術履歷，高虹安被除名了」，又指「高虹安沒有自己的博士研究」，高虹安控告陳時奮加重誹謗罪，檢方不起訴。

陳時奮事後自訴高虹安犯誣告罪，刑事部分一審去年8月高虹安被依誣告罪判10月徒刑；民事部分，陳時奮向高虹安鉅額求償958萬元，法官判陳時奮敗訴，高虹安免賠，陳時奮提上訴，卻未繳17萬餘裁判費，台北地方法院已駁回上訴。

民事法官認為，博士論文是可受公評之事，陳時奮有權做適當評論，受評論的作者即高虹安也有權自衛、自辯或保護合法利益，因此陳時奮主張高虹安誣告、不法侵害他的權益，但不能證明高虹安有「捏造不實之事實而申告」及行為具有不法性，予以駁回。

陳時奮緊追高虹安博論有無抄襲，刑事部分一審高虹安被依誣告罪改判6月徒刑；民事部分，陳時奮向高虹安鉅額求償958萬元，法官判陳時奮敗訴。圖／報系資料照
陳時奮緊追高虹安博論有無抄襲，刑事部分一審高虹安被依誣告罪改判6月徒刑；民事部分，陳時奮向高虹安鉅額求償958萬元，法官判陳時奮敗訴。圖／報系資料照
新竹市長高虹安在726大罷免中拿下12萬4360張不同意票，挺過壓力測試，聲勢大漲，遠超其當選時9萬8121票、前市長林智堅連任的10萬7612票，儼然成為下屆市長藍白共主。圖／報系資料照
新竹市長高虹安在726大罷免中拿下12萬4360張不同意票，挺過壓力測試，聲勢大漲，遠超其當選時9萬8121票、前市長林智堅連任的10萬7612票，儼然成為下屆市長藍白共主。圖／報系資料照
今誣告罪二審改判6月，高虹安無疑將再上訴，定讞結果將比助理費案早一步牽動市長職務。圖／報系資料照
今誣告罪二審改判6月，高虹安無疑將再上訴，定讞結果將比助理費案早一步牽動市長職務。圖／報系資料照

編輯推薦

誣告 高虹安 陳時奮

延伸閱讀

高虹安被陳時奮控誣告一審判10月刑 高院今判6月！

高虹安誣告案今二審宣判 結果牽動竹市藍白2026選戰布局

林智堅的「府犬棕棕」遭爆被棄養 高虹安：前市府送回動保所

9月30日辯論！高虹安大罷免後首開庭15分鐘結束 法官：不是講越久就會勝訴

相關新聞

高虹安被陳時奮控誣告一審判10月刑 高院今判6月！

停職中的新竹市長高虹安博士論文遭旅美教授陳時奮質疑抄襲，高女告陳誹謗不成，陳自訴高誣告，台北地院認為她的博士論文確有抄襲...

高虹安誣告罪二審改判6月 清大教授指法院邏輯謬誤

新竹市長高虹安挺過大罷免壓力測試，聲勢大漲，誣告案今二審從一審原判10月改判6月徒刑，對其政治前途投下變數。學者認為，「...

台北市副議長葉林傳父喪中...今天上午辦公室遭檢調搜索

台北市副議長葉林傳今疑遭約談，檢調人員上午赴北市議會，進入葉林傳辦公室搜索。葉林傳目前因父喪治喪中，人並未被檢調帶至議會...

卓揆稱發萬元要舉債 陳智菡：賣擱騙 今年度歲計賸餘必高於2400億

行政院長卓榮泰決定「普發一萬元」不提覆議，卓榮泰曾說，就道德及國家財政上應否舉債發現金，讓他內心交戰。民眾黨立院黨團主任...

高虹安誣告二審判6月 地方藍白政壇：充滿政治味與操作痕跡

新竹市長高虹安挺過大罷免壓力測試，聲勢大漲，誣告案今二審從一審原判10月改判6月徒刑，對其政治前途投下變數。對此，地方藍...

批郭智輝勘災旁觀被經部嗆是「看圖說故事」 趙少康：比蕭萬長差遠了

有媒體拍攝到經濟部長郭智輝南下勘災時冷眼旁觀。中廣董事長趙少康昨日說關稅跟救災都事不關己，郭智輝可以辭職下台，遭經濟部回...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。