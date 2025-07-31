【即時短評】罷免防守過關官司卻成致命風險 高虹安市長職恐提前生變

新竹市長高虹安在726大罷免中拿下12萬4360張不同意票，挺過壓力測試，聲勢大漲，遠超其當選時9萬8121票、前市長林智堅連任的10萬7612票，儼然成為下屆市長藍白共主。然而罷免成功防守，官司卻成致命風險。誣告案今二審改判6月徒刑，對其政治前途投下變數，2026選舉之路恐將「卡關」。

此次罷免案中，高虹安獲「不同意票」比當選時多出3萬8069票，雖選舉性質不同，但已顯示她穩固藍白基本盤、獲得中間選民支持，若能克服司法挑戰，將無懸念成為2026藍白市長共主。

但高虹安仍面臨兩項官司，其中貪汙案尚未定讞，二審預計9月30日辯論終結，雖定讞前不影響明年參選與就職資格，但當選後仍有遭內政部停職的風險，今誣告罪二審改判6月，高虹安無疑將再上訴，定讞結果將比助理費案早一步牽動市長職務，若最終定讞、需發監執行，恐使市長寶座生變，藍白新竹布局也勢必重新洗牌。

律師錢炳村表示，根據刑法規定，犯最重本刑5年以下有期徒刑，才可易科罰金。誣告罪是最重本刑7年以下有期徒刑之罪，不符易科罰金條件，且刑法規定「未曾因故意犯罪受有期徒刑以上之刑之宣告者」才可判緩刑，但因高已有貪汙罪判刑在前，也不符緩刑要件。

錢炳村說，誣告罪相對助理費單純，上訴後若均未改判而確定，就會立即依地方制度法第79條第1項第四款解除市長職務。

陳時奮緊追高虹安博論有無抄襲，在臉書以標題「被指導教授除名的高虹安」發文，指「在李傑的學術履歷，高虹安被除名了」，又指「高虹安沒有自己的博士研究」，高虹安控告陳時奮加重誹謗罪，檢方不起訴。

陳時奮事後自訴高虹安犯誣告罪，刑事部分一審去年8月高虹安被依誣告罪判10月徒刑；民事部分，陳時奮向高虹安鉅額求償958萬元，法官判陳時奮敗訴，高虹安免賠，陳時奮提上訴，卻未繳17萬餘裁判費，台北地方法院已駁回上訴。