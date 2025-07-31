高虹安被陳時奮控誣告一審判10月刑 高院今判6月！

停職中的新竹市長高虹安博士論文遭旅美教授陳時奮質疑抄襲，高女告陳誹謗不成，陳自訴高誣告，台北地院認為她的博士論文確有抄襲，卻仍提告，判她10月徒刑。雙方上訴，陳時奮要求重懲，高女主張無罪，台灣高等法院今判6月徒刑。

高虹安因涉詐領助理費，一審被判7年4月徒刑，褫奪公權4年而停職，高院定9月30日行言詞辯論。罷免團體「風城安心上路」發起罷免高女，7月26日投票結果為「同意」8萬6291票，「不同意」12萬4360票，無效票1374票，罷免案結果為「否決」。

高虹安曾在資策會任職，2012年、2013年奉派美國辛辛那提智能維護中心建立合作關係，攻讀辛辛那提大學博士，獲民眾黨提名參選新竹市長時，論文引發抄襲爭議。陳時奮質疑她的博士論文，高女告陳加重誹謗，檢方處分陳不起訴，陳自訴她誣告罪。

北院比對高虹安博士論文與資策會期刊論文，發現期刊論文大篇幅、幾乎所有文字一字不漏、顯逾合理使用範圍地被引用至博士論文中，不論是採廣義或狹義的抄襲概念，或高女有無引註，都不影響博士論文就是抄襲期刊論文的結果。陳時奮透過臉書指摘，高女提告指陳「扭曲事實經過」，北院認為她有誣告直接故意。

北院指出，從高虹安增補期刊論文到博士論文參考文獻歷程，她採「擠牙膏」式處理模式，當被質疑有抄襲期刊論文時，就僅針對該篇期刊論文回應，並將期刊論文增補至博士論文的參考文獻中，但關於尚未被發現的另篇期刊論文，在遭質疑未引註某篇期刊論文時，僅針對該篇補上參考文獻，卻未一併補上其他同樣有問題的期刊文章，可見抱持僥倖心態。

北院在判決中指政治人物每有遭人質疑操守或有違法，從不反躬自省自身過錯，僅為圖自己的政治利益「控管損害」，濫行提告，將司法作為讓批評者噤聲的工具，高虹安提告動機即是如此；當政治目的達到，偵查中卻默默地以書狀欲「減縮告訴範圍」，就遭質疑論文抄襲部分不願提告，更可證明。

一審判決後，陳時奮與高虹安皆上訴。高院言詞辯論時，陳以「被害人」身分指從2021年9月開始評論高虹安的論文，卻遭高女控告誹謗，對他的名譽、精神、金錢與時間造成影響。

陳時奮指高虹安沒有學術誠信，刻意隱匿期刊論文的存在，她為了洗白抄襲惡名而選擇告他，並操縱媒體製造清白假象。陳說，歐美國家政治人物抄襲等同「死罪」，高女為獲取政治利益而濫用司法，一句道歉也沒有。

高虹安強調自己無罪，認為沒有違反誠信，之所以增補謝詞，是因為外界關切。她說，2022年8月26日提告誹謗時，範圍以陳「可輕易向校方查證」、「稍加查證」部分為限，不包括說她抄襲。