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疑出資「零日攻擊」賣芒果乾 王鴻薇：中華電信4字迴避監督

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇質疑，台劇「零日攻擊ZERO DAY」是民進黨直接拿國庫來為黨認知作戰，近1.3億由全民埋單。王鴻薇說，她近日發函詢問中華電信投資金額，回覆卻表示投資條件及合約規範是營業秘密，無法提供。圖取自王鴻薇臉書
國民黨立委王鴻薇質疑，台劇「零日攻擊ZERO DAY」是民進黨直接拿國庫來為黨認知作戰，近1.3億由全民埋單。王鴻薇說，她近日發函詢問中華電信投資金額，回覆卻表示投資條件及合約規範是營業秘密，無法提供。圖取自王鴻薇臉書

斥資2.3億元的台劇「零日攻擊ZERO DAY」，內容觸及台海戰爭，並由聯電創辦人曹興誠投資、民進黨立委沈伯洋擔任總顧問；國民黨立委王鴻薇質疑，民進黨直接拿國庫來為黨認知作戰，近1.3億由全民埋單。王鴻薇說，她近日發函詢問中華電信投資金額，回覆卻表示投資條件及合約規範是營業秘密，無法提供。

王鴻薇說，由知名企業家aka大罷免大失敗領銜人曹興誠投資的台劇「零日攻擊ZERO DAY」，將要在近日上映，這是去年至今罷免團體及特定人士一直大賣芒果乾的產品。但是7月26日投票的結果證明了，堅定守護中華民國的民主自由及台灣社會的多元包容是多數人的共識；以抗中保台當神主牌而四處出征、製造對立、抹紅各種異見人士，不為台灣社會所接受。

王鴻薇說，「零日攻擊ZERO DAY」由文策院及中華電信為主要投資人，文化部「黑潮計畫」補助7131萬4000元，而文策院則用國發基金投資4170萬元，打造這部斥資2億多的電視劇。該劇政府就投資和補助了1.1億，曹興誠投資2000萬元，那中華電信到底投資了多少？辦公室日前發函詢問中華電信，竟然收到回覆表示投資條件及合約規範是營業秘密，無法提供。中華電信雖然已經公司化，然而交通部仍然是持股達35%最大股東，其所投資來源也是取之於廣大股東，應有讓社會知道的義務。

王鴻薇也說，況且該部劇是由具有重大爭議的罷團領銜人投資，甚至被包裹上政治目的。中華電信企圖以商業機密掩飾以公共資源參與政治產品，根本是迴避監督，民進黨利用國家機器遂行政治目的莫此為甚。

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王鴻薇 曹興誠 民進黨 零日攻擊 中華電信

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