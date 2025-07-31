花蓮民進黨議員提案通過「普發5萬元」 縣長徐榛蔚回應了

民進黨花蓮議員今年2月提案普發5萬元，在罷免投票後引發討論。花蓮縣長徐榛蔚昨說，選舉已告一段落，民眾期盼恢復正常生活，議員所提的161億元統籌分配稅款，是依據財政收支劃分法修正案估計數，目前行政院尚未與地方開會，財源未定，希望中央盡快開會討論，縣府也會將公務預算投入建設、社政、與衛政等民眾需求。

7月26日首波大罷免投票，面臨罷免危機的24席藍委及停職中的新竹市長高虹安全數挺過，藍營普發1萬元主張被部分人士認為是重要原因。民進黨花蓮議員胡仁順今年2月提案要求縣府普發5萬元，獲得縣議員會照案通過。

罷免投票後他重提此事，表示縣府去年超徵1億3594萬元，但預算執行率差，竟有12年前的案子還沒執行完，讓他對財劃法修正後縣府將多出的161億非常擔憂，既然縣府有錢做不了、有錢花不掉，「不會花就不要硬拿」，中央給的161億加上超徵1億3594萬，請花蓮縣政府還稅於民、普發縣民每人5萬1698元。

縣長徐榛蔚昨首度針對此事回應，表示選舉已告一段落，民眾期盼的是恢復正常生活，而非持續炒作政治議題。

徐榛蔚說，立法院特別條例與議員提案在法律位階上適法性有所差異，161億元是依據立法院今年通過的新版「財政收支劃分法」明年度估計數，目前行政院尚未就此與地方召開會議，財源未定，希望中央政府盡快開會討論，縣府會將公務預算投入基礎建設、社政與衛政、社會福利等，國家財政必須審慎規畫、妥善運用，才是負責任的政府。