薛瑞福子弟兵楊恩 出任國務院管台灣中國事務副助卿

美國國務院今天證實，外交官楊恩出任台灣協調辦公室的副助理國務卿。據了解，楊恩屬對中鷹派。他曾任「2049計畫研究所」執行主任。友台前官員薛瑞福於川普第一任期任國防部助理部長時，楊恩就在他麾下工作。

這項人事消息首先由「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導。美國國務院上午對中央社證實，楊恩（JoshuaYoung）已正式擔任東亞暨太平洋事務局（EAP）中國協調辦公室（又稱中國所，China House）與台灣協調辦公室的副助理國務卿。

「日經亞洲」日前指出，「中國所」職能將提升，以加快執行川普命令，並於國務卿兼國家安全顧問盧比歐（Marco Rubio）領導下密切運作，在川普訪中的籌備作業下發揮核心作用。

「中國所」仍於東亞暨太平洋事務局轄下，但一位國務院官員對「日經亞洲」表示，「很明顯，國務院正試圖進一步提升對中國議題的重視」。「楊恩將負責協調整個國務院的中國政策。」

楊恩成為2022年「中國所」成立以來的第4位協調官，同時擔任負責中國和台灣事務的副助理國務卿。他的前任分別為華自強（Rick Waters）、藍墨客（Mark Lambert）及凱文．金（Kevin Kim）。

國務院官員表示，楊恩獲得7樓領導階層的強力支持，也就是盧比歐及政治事務次卿胡克爾（AllisonHooker）辦公室所在樓層。楊恩將與胡克爾密切協調。

楊恩獲任命預計將減輕凱文．金的負擔。凱文．金負責中國、日本、韓國、蒙古和台灣事務的副助理國務卿，職責範圍龐大。

一位了解凱文．金行程的國務院官員透露，凱文．金要處理的事務之多，每隔15分鐘就要開一次會，從清晨到深夜。

由於候任東亞暨太平洋事務助理國務卿戴桑布雷（Michael George DeSombre）的人事案仍待參議院同意，東亞暨太平洋事務局一直由資深外交官員歐尼爾（Sean O'Neill）領導。

歐尼爾被提名出任駐泰國大使後，凱文．金升官，額外負責東南亞、大洋洲與太平洋島國事務，進一步加重負擔。

楊恩本月初接任「中國所」前，曾擔任國際安全政策的副助理國務卿，負責監督防止大規模殺傷性武器擴散。

他也曾擔任華府智庫「2049計畫研究所」（Project2049 Institute）執行主任。「2049計畫研究所」最近更名為印太安全研究所（IIPS），主席為薛瑞福（Randall Schriver）。

楊恩在國防部擔任薛瑞福幕僚時，負責中國以及美國與印太盟友及夥伴的戰略。

薛瑞福對「日經亞洲」表示，楊恩強項是跨部門協調，於「2049計畫研究所」任職期間，「從經濟和貿易的角度審視美中競爭，思考如何使用更多工具，如何改善對中國的經貿政策，以提高競爭效能」。

「中國所」今年最重要的任務之一將是籌備川普訪中行，華府智庫「德國馬歇爾基金會」（The GermanMarshall Fund）印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）表示，國安顧問盧比歐將主導籌備此次訪問。

「但我也預計，像（財政部長）貝森特（ScottBessent）這樣的人也會發揮重要作用，因為他持續主導貿易談判，而川普的優先事項，包括這次（美中）峰會，都是貿易。」

葛來儀指出，商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）也將在籌備作業中扮演重要角色。他已經在聯繫各大公司執行長，了解他們是否有興趣陪同川普訪中。

她說， 川普在許多問題上都擁有最終決定權，「他是一位事必躬親的管理者。與中國國家主席習近平會面時，一定不會只照劇本來」。