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高虹安誣告案今二審宣判 結果牽動竹市藍白2026選戰布局
新竹市長高虹安與旅美教授陳時奮之間的誣告官司，二審結果將於今天上午9時30分宣判。該案一審判處高虹安有期徒刑10月，引發外界關注。二審結果無論為有罪或無罪，都將對高虹安的政治前途與藍白竹市2026布局產生重大影響。
高虹安剛挺過726大罷免，以12萬4360張不同意票守住市長寶座，遠超她2022年當選時的9萬8121票與前市長林智堅連任的10萬7612票，聲勢大幅上升，被視為藍白陣營下屆市長共主。
但高虹安仍面臨兩項官司挑戰，其中貪汙案尚未定讞，二審預計9月30日辯論終結，雖定讞前不影響明年參選與就職資格，但當選後仍有遭內政部停職的風險。
今誣告罪二審若仍維持原判10月，高虹安無疑將再上訴，定讞結果將比助理費案早一步牽動市長職務，若最終定讞、需發監執行，恐使市長寶座生變，藍白新竹布局也勢必重新洗牌。
反之，若誣告案改判無罪，則將為高虹安注入一劑強心針，加上罷免票數突破12萬，象徵她已穩固藍白基本盤、施政獲中間選民認同，除具2026連任實力，甚至具備問鼎更高政治舞台的可能性。雖助理費案仍在審理中，但未經三審定讞，即不影響市長參選與履職，高可望持續穩住戰線，伺機再起。
高虹安誣告案備受注目，無論是翻盤無罪，還是獲判有罪，結果都將牽動高虹安能否穩坐藍白共主、角逐市長連任甚至更高政治舞台的可能性。挺過罷免壓力測試的她，若能再度突破司法關卡，將成為在野陣營整軍備戰的重要旗手；但若官司未解、職務生變，不僅藍白新竹布局將重新洗牌，也恐讓剛止血的政治戰線再掀波瀾。
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