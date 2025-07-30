內閣話題王上軌道 綠委認同郭智輝漸入佳境

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
經濟部長郭智輝。圖／聯合報系資料照片
經濟部長郭智輝。圖／聯合報系資料照片

內閣近期將改組傳言再起，有「內閣話題王」之稱的經濟部長郭智輝再被點名；不過，有民進黨立委替郭智輝緩頰表示，郭智輝雖然作為內閣閣員，快人快語作風，平心而論有可檢討精進之處，但他堅持理念，具創新改革的企圖心，又有國際觀，這些優點也不應被抹殺；影響郭去留的重要因素之一，會是對美關稅談判結果。

該綠委也說，郭智輝在許多議題被批評，但審視內容，其理念想法都對，只是尚未做成就先講，自然引發爭議；但經過多次教訓後，郭智輝應對立委及媒體、適應官場文化，都已略有進步，涉及敏感議題，也不會再直率地回答，懂得四兩撥千斤，值得肯定。

綠營智庫幕僚指出，郭智輝進入內閣一年多時間，這對他的人生是完全不一樣的感受，主要差別是在公部門做事方法和企業打拚很不一樣，在企業他是老闆，他說了算，決策就是要快狠準；但入公務員講究安定、穩健做法，郭智輝是科技業出身，尤其需要努力適應。如今適應後，失言、政策講太快等狀況都已收斂，主導協助中小企業應對這段時間關稅不穩定過渡期，也有拿出實績，經濟部成績今年有望急起直追。

該人士說，盡管郭智輝表現逐漸上軌道，綠營內質疑聲確實變小了；不過，影響郭智輝去留的最大因素，恐怕非郭智輝能完全操之在己，即將揭曉的對美關稅談判結果，將是左右內閣人事的重要因素之一。屆時無論是關稅稅率、我國對美讓利部分，都會被放大檢視，關鍵在於民意、市場是否認同是好結果，若結果不如預期，內閣改組勢在必行，財經內閣仍會在高機率替換名單。

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