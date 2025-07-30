內閣網路負面聲量排行出爐 葉丙成第二、最顧人怨是「他」

內閣改組傳言再起，TPOC台灣議題研究中心根據QuickseeK快析輿情資料庫進行統計，盤點自6月1日以來近兩個月內，各部會首長、次長的網路負面聲量，揭曉誰才是「執政豬隊友」。經大數據統計，負評指數前5名分別為法務部長鄭銘謙（4.84）、教育部政務次長葉丙成（3.83）、內政部長劉世芳（3.08）、衛福部長邱泰源（3.02）以及經濟部長郭智輝（2.99）。

TPOC指出，進一步分析，負評指數前3名的內閣成員負面聲量趨勢，最高為法務部長鄭銘謙，主要負面聲量來源為民眾黨立委質詢鄭銘謙的相關議題引發網友熱議，聲量最高除了與他與民眾黨立委黃國昌的「示範帶」爭議，引發民眾黨支持者不滿攻擊外，6月18日「調查官偷拍少女裙底只記一大過，並未調離現職」也引發網友討論；7月3日再因為彭振聲妻子墜樓，引發「小草」肉搜檢察官，激起一波白營支持者的憤慨情緒，進而引爆法務部長負面聲量。

TPOC表示，教育部政務次長葉丙成則因為6月初被爆「得標廠商都關係戶」涉嫌圖利，引爆網友的負面聲量討論；加上性平議題持續揮之不去，更引發質疑，民進黨過去主打的性別平等、社會正義，是否在某些時候早已被拿來當作對抗敵對陣營的工具，而不是一種始終如一的價值實踐。

TPOC指出，負面聲量排行第三的則是內政部長劉世芳，最具爭議的話題則是「中正路改名」推動雖立場為轉型正義的推動，但針對中正路改名將花多少錢無法確定，引發在野陣營及部分地方政府首長質疑其必要性。另外，6月18日「租金補貼要地方分攤」內政部表示財劃法修正通過，地方統籌分配款大幅增加，明年起300億元中央擴大租金補貼經費，將依縣市財力由中央及地方共同負擔，同樣引來藍營地方縣市首長的批評，都助長了負面網路聲量。