王鴻薇直嗆「辦高虹安、林姿妙才升官」 鄭銘謙批太政治化

偵辦民眾黨前主席柯文哲、國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹的檢察官升職，立委王鴻薇昨在立法院指法務部長鄭銘謙，就是辦新竹市長高虹安、宜蘭縣長林姿妙才升官，鄭回應不接受此說法；對於民進黨前秘書長林錫耀被爆關說檢察人事，立委黃國昌說將成立委員會追查。

王鴻薇昨在立院司法及法制委員會質詢說，詐欺集團一天可詐騙三億元，「大罷免」當周人民被騙廿億元，法務部本周一遴選一審主任檢察官，承辦柯文哲案、黃呂錦茹案的都升官，「辦詐欺的有沒有升？」鄭銘謙說，要表現優秀，經基層一票一票選出來，他只從中圈選，「這個妳不懂」。

「辦政治案的升官，辦詐欺的給什麼獎勵？」王說，如果辦詐欺的不能出頭，檢察官為何要努力辦？鄭說，台北地檢署檢察官鄭少珏就是辦詐欺被選出來的。

王表示，民進黨秘書長林右昌因大罷免失利請辭，盛傳前秘書長林錫耀回鍋，林疑涉「喬」檢調人事，如果法務部繼續混，就再陪葬司法威信，她要求法務部一個月內給調查報告，並批鄭「你就是辦了高虹安、林姿妙後才升官的」，鄭說「妳這樣的說法我不接受」、「妳太政治化」。

黃國昌質詢說，民進黨秘書長憑什麼「喬」檢察人事？連調查局長的官位都可以「喬」嗎？去年桃園市前市長鄭文燦的案子，檢方也說不能講，但有些偵查中案子都由特定雜誌報導。

曾任桃園地檢署檢察長的台北地檢署檢察長王俊力，也捲入人事關說爆料。黃說，王在桃園時辦鄭文燦將案子簽結，嫌疑人可以「喬」調查局長人事？民眾黨一定成立調查委員會追查。台灣高檢署檢察長張斗輝說，林錫耀已否認，案子還在調查，黃表示如要引述林的說法，「那分案幹嘛？簽結不就好了？」

另外，國安局副局長黃明昭將接任警察大學校長，法務部前天通知本周五召開「臨時」檢察官人事審議委員會，討論新竹地檢署檢察長陳松吉調國安局副局長人事案。

知情人士透露，經多方考量已成定局，陳將是繼法務部政務次長徐錫祥後，第二位從檢察官拔擢出任國安局副局長者。