食藥署公布8月12日起美國水產檢附文件就可輸台 林靜儀：非因應關稅

美國對等關稅談判進入最後倒數，據傳我方端出上看4000億美元對美投資金額，爭取關稅稅率與日本相同，為15％。衛福部食藥署30日公布美國水產品「通過系統性查核程序」，未來美國魚類、甲殼、調製魚類等產品，檢附官方證明文件後，即可輸台，被解讀為放行水產換取關稅，不過，衛福部次長林靜儀表示，本次公布「不是因應這次關稅所做動作。」

根據「食安法」相關規定，出口國必須通過系統性查核，食藥署才會受理該國產品輸入查驗申請，因此本次公布美國水產品通過系統性查核程序，被解讀為產品即將輸入台灣，可視為放寬對美水產品限制。不過，食藥署官員從署長姜至剛、副署長林金富，至食品組長劉芳銘、副組長蕭惠文等，截稿前均聯繫不上。

林靜儀表示，食藥署針對肉品、水產品等，本就有系統性查核機制，本案「在關稅之前就在規劃」，因此不是突然公布，只是時間上巧合，且系統性查核與相關產品是否會輸入台灣「沒有劃上等號」，只是省去逐案查廠流程，若某一國家沒有通過系統性查核，要輸入相關產品，就必須逐一查廠，通過之後則是檢附文件申請查驗登記。

食藥署發布「美國水產品輸入規定」，貿易代碼HS03、1604、1605，經查分別為「魚、甲殼動物、軟體動物及其他水生無脊椎動物」，「已調製魚類及魚子醬」，及「調製、冷藏、罐頭蝦及螃蟹」三大類產品，8月12日起，逐批檢附美國國家海洋暨大氣總署輸入我國水產品官方證明文件，向食藥署申請輸入查驗合規定後，即可輸入。

據了解，我方端出上看4000億美元的對美投資金額，盼爭取對等關稅與日本齊平的15％稅率。行政院副院長鄭麗君21日前往美國華府，應戰台美第4度實體談判，迄今已逾1周，至今未有任何相關消息傳出，市場對此高度擔憂。鄭原訂28日返台，卻臨時調整行程，行政院經貿談判總代表楊珍妮則在日前先行返台。