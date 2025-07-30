李淳想回台灣 謝志偉下月接駐歐盟代表

外交人事傳異動，我駐歐盟代表李淳預計下月離任，現駐德國代表謝志偉轉任駐歐盟代表；外交系統昨私下證實，此次異動是李淳主動表達想回台重返研究單位，駐德代表擬由現任駐瑞典代表谷瑞生接任，至於李淳是否會在未來內閣改組時入閣，也引起熱議。

據了解，此次人事異動起因於李淳想返台，加上謝志偉駐德至八月底將屆滿九年，依規定要調整，外交部向賴清德總統報告後，敲定由謝志偉從德國轉任駐歐盟代表；目前歐盟執委會主席范德賴恩就是德國人，德國在歐盟仍具有高影響力，政府高層有意借助謝志偉長期深耕德國的能量，到歐盟繼續發揮。

接任我駐德國代表的谷瑞生，是第四度派駐德國，從基層外交官到二○一四年派駐德副代表，對德國相當熟悉。

此外，外交部長林佳龍日前以私人身分赴日，會晤「日華議員懇談會」會長古屋圭司與早市高苗等日本國會議員引發大陸抗議，外交部則表示，林佳龍此行是私人行程，外交部沒有評論。

林佳龍高調訪日引發中國大陸反彈，大陸國台辦發言人陳斌華說，大陸外交部已向日方提出嚴正抗議，並稱日本應充分認識台灣問題的高度敏感性，恪守「一個中國原則」和中日四個政治文件精神及在台灣問題上所作鄭重承諾，立即停止一切錯誤言行。

輔仁大學日文系特聘教授何思慎則說，林佳龍以參加大阪世博會名義訪日，若要稱林訪日為台日關係突破，可能有點言之過早；他也提醒，林佳龍會晤被視為有意爭取首相的早市高苗的訊息要小心，不要被視為押寶或表態。

何思慎表示，林佳龍是台日斷交後，我國首位訪問日本的外交部長，但賴清德總統在擔任副總統期間也曾赴日，加之日本把此次訪問定位在非官式訪問，跟日本外交單位和內閣無直接關聯。

專家分析，此次林佳龍訪日相對公開高調，推測與日本內部對中政策取向不同有關，安倍派議員想凸顯現任首相石破茂對中不夠強硬，但是，在日本欲維持對中關係的前提下，可能縮減未來台日互動。

另，外傳國安會副秘書長徐斯儉將接任駐美代表，據了解，目前暫無相關規畫。