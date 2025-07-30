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核三延役公投 黃國昌槓政院

聯合報／ 記者林銘翰黃婉婷李定宇／連線報導
時代力量立委黃國昌在核三延役投同意活動上，痛批民進黨執政後「露出獨裁本質」。記者李定宇／攝影
時代力量立委黃國昌在核三延役投同意活動上，痛批民進黨執政後「露出獨裁本質」。記者李定宇／攝影

八二三藍白力推核三延役公投，綠營續推第二波大罷免，民眾黨主席黃國昌昨呼籲「對人要投不同意、對核三要投同意。

黃國昌說，當執政黨聽不進民意，社會就必須以更大的民意發聲，讓賴總統清楚聽見」，並強調是人民捍衛能源安全與未來世代的重要一票。

民眾黨昨在土城辦核三延役投同意健走活動，黃國昌受訪時表示，八二三舉行的核三延役公投，希望民進黨正視能源政策的嚴峻挑戰，回應錯誤決策造成的傷害。他說，「這一票是為了能源穩定與安全，是為了下一代能健康成長、呼吸新鮮空氣而投下」。

黃國昌：卓揆擺爛到何時

黃國昌昨也批評，中選會公告核三公投公報，堂堂行政院派出台電董事長曾文生、行政院能源減碳辦公室副執行長林子倫擔任反方代表，卻連最基本的意見書都沒有提出，簡直荒唐透頂。到底是能力不足，還是根本懶得寫？

黃國昌說，他想請問賴清德總統，還要縱容行政院長卓榮泰擺爛到何時？

李慧芝：依法免提意見書

行政院發言人李慧芝回應，希望黃國昌瞭解立法院提出公投案的程序，與民眾提出公投案的程序完全不同。立法院提案既不用通過民眾連署的程序，依法也沒有提出政府機關意見書的程序，公民投票法第十五條都有明文規定，建議黃國昌參考條文，避免因錯誤理解造成錯誤指控。

民眾黨表示，重啟核三不是回頭走核電的老路，是在能源轉型的過渡階段，守住電力穩定與國家的基本運作，民眾黨將在八月二日舉辦恆春場核三延役公投說明會。

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