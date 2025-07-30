不只賴總統 顧立雄訪美也遭卡

華盛頓郵報與金融時報報導，由於美中貿易談判以及美國總統川普可能與中國大陸國家主席習近平舉行峰會，華府已對北京採取較溫和的立場，美方相關舉措包括勸阻賴清德總統原訂八月初過境美國行程，以及取消國防部長顧立雄與五角大廈高層原定六月舉行的會晤等。

華郵報導，三名知情人士透露，賴清德總統原訂八月初出訪過境美國，往返時分別停留達拉斯與紐約。但行程在川普政府試圖更改動線後遭到取消。消息人士指出，美方希望賴總統避開主要城市並限制其公開活動，「他們並未明言禁止，但設下諸多限制，顯然不希望這次過境成行」。

另有兩名知情人士透露，國防部長顧立雄原訂六月訪問華府，與美國國防部政策次長柯伯吉等五角大廈高層官員會談，但六月初川普與習近平通話後，美方突然取消顧立雄此行。

金融時報報導，當時美方告知台灣，由於美國正在打擊伊朗，因此訪美時機不宜。但知情人士指出，背後還涉及其他顧慮。部分美國官員擔心，若允許台灣國防部長訪美，將削弱美中貿易談判，並損害川普爭取舉行川習會的努力。

總統府、國防部未評論

總統府與國防部昨天都表示，對相關話題沒有評論。

針對賴清德總統出訪過境美國的行程，是否為美中談判中的一環？美國財政部長貝森特說，美中貿易談判與國安議題是分開討論的，賴總統過境美國與此次美中談判無關。

根據不成文規定，自一九七九年中美建交後，美方便未再允許台灣國防部長訪問華府。

據報導，美台雙方正討論重新安排會議日期。知情人士透露，美方傾向由層級低於顧立雄的官員出席，這讓外界懷疑川普試圖避免激怒中國。一位美國官員表示，目前尚未確定會議將由何種層級代表出席。華郵報導，知情人士透露，習近平在通話中敦促川普限制美台接觸。華府方面至今尚未重新安排相關會議。

白宮國安會前亞洲事務資深主任、喬治城大學中國問題專家麥艾文表示，取消這場國防會議「非常危險」，此舉「削弱對中國的嚇阻，讓台灣領袖不安，也削弱美國內部決心」。

與此同時，川普政府正評估是否直接向台灣運送更多軍事裝備。金融時報指出，在華府強烈督促下，台北持續推動武器採購。知情人士透露，台灣六月啟動申請程序，尋求美國批准採購價值二百億美元的美製彈藥與武器。

台北方面希望這批軍售能於明年完成。華郵報導，美國官員透露，五角大廈稍早已向白宮提交一批援助方案供川普審核，但尚未獲得批准，白宮已將該方案轉交給參與軍援決策的國務院。