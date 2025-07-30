涉貪遭起訴赴民進黨廉政會說明 林岱樺：我心堅定、永不放棄

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
立委林岱樺（左）因涉貪被起訴。聯合報系資料照片
立委林岱樺（左）因涉貪被起訴。聯合報系資料照片

表態角逐高雄市長初選的民進黨立委林岱樺原本呼聲、民調最高，卻涉詐助理費案遭起訴重挫聲勢。她今赴民進黨廉政會說明，歷時3小時，據了解，會中她爭取暫不處分決議。晚間她更在臉書發文「永不放棄」，表達參選到底決心。

據知情人士透露，林岱樺今天廉政會中，提出3點說明澄清案情與外界認知有落差。首先，她表示檢方調查範圍集中於助理費申報爭議，其他案由如公益侵佔部分，她並未列為被告。

再者，起訴書中所提兩位遭質疑為人頭助理，其中一人早已往生，無法再為自身工作內容辯證，另一人則能清楚陳述工作事實，且有多位證人佐證，以及辦公室內5位助理均曾提出「超時加班」說法，該案仍有諸多釐清空間。

她向廉政委員強調希望黨比照過往做法，在法院一審判決前暫不作處分，避免讓外界解讀為「政治辦案」，損及民進黨形象。

林岱樺晚間在臉書以「風雨同行、我心堅定」為標題發文，強調會繼續捍衛自己的清白，永不放棄。林岱樺說到，稍早她到民進黨廉政會進行說明，全力配合回答各項質疑，她感謝廉政會的專業、審慎，最終比照同類型案件的慣例，暫不裁決。

林岱樺表示，「面對司法程序之際，我相信司法，也堅持自己的清白。我沒有迴避任何程序，也未曾逃避任何質疑，因為我相信時間與真相，終將證明我的立場與清白」。

她強調，身為民主進步黨的一份子，她始終堅信清廉、責任與公共利益，是最基本的信仰，這段期間接受黨內的檢視與社會的質疑，也經歷沉重的自我反省。

她說，高雄是我深愛的城市，「我將以更高的標準要求自己，堅定走完這條路」，她再次感謝所有關心同志與前輩，承諾將以行動回應大家的期待。

民進黨立委林岱樺因詐領助理費案遭起訴。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委林岱樺因詐領助理費案遭起訴。圖／聯合報系資料照片

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