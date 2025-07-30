放行水產換關稅稅率？ 食藥署突公布美國水產輸入規定

美國對等關稅公布在即，台美談判進入最後倒數，據了解，我方端出上看4千億美元對美投資金額，盼爭取對等關稅稅率與日本齊平15%。衛福部食藥署29日稍早突更新美國水產品輸入規定，內文稱美國水產品已通過系統性查核程序，8月12日起，輸入美國水產品，包括甲殼動物、罐頭蝦及螃蟹等多項產品，檢附官方文件後始可輸入。

「 依食安法相關規定，出口國必須通過系統性查核，食藥署才會受理該國產品輸入查驗申請，本次公布美國水產品通過系統性查核程序，即代表產品即將輸入台灣，可視為放寬對美水產品限制。」

衛福部次長林靜儀表示，本次公布不是因應關稅所做的動作，肉品、水產品系統性查核，是為省去日後產品輸台必須逐一查廠的程序，與產品是否輸台「不劃上等號」。

食藥署發布「美國水產品輸入規定」，貿易代碼HS03、1604、1605，即「魚、甲殼動物、軟體動物及其他水生無脊椎動物」，「已調製魚類及魚子醬」，及「調製、冷藏、罐頭蝦及螃蟹」三大類產品逐批檢附美國國家海洋暨大氣總署輸入我國水產品官方證明文件，向食藥署申請輸入查驗合規定後，即可輸入。

本報欲詢問食藥署輸入規定是否與關稅有關，該署署長姜志剛、食品組長劉芳銘手機均關機，食藥數副署長林金富手機未關，但多次聯繫未接。食藥署幕僚人員則稱，本次修正與關稅無關，如需詢問公告緣由，需待明日回覆。

行政院透露，副院長鄭麗君仍在華府磋商，努力到最後一刻。據了解，我方端出上看四千億美元的對美投資金額，盼爭取對等關稅與日本齊平的15％稅率。鄭麗君21日前往美國華府，應戰台美第四度實體談判，迄今已逾1周，至今未有任何相關消息傳出，市場對此高度擔憂。鄭原訂廿八日返台，卻臨時調整行程，行政院經貿談判總代表楊珍妮則在日前先行返台。