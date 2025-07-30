討論近3小時…民進黨廉政會說明林岱樺案：無法決議 但不受市長初選影響
民進黨立委林岱樺涉詐助理費已被檢方起訴，民進黨廉政會今晚召開會議並邀請林岱樺到會說明，歷經近3小時討論，廉政會主委邱駿彥表示，廉政會無法做成決議，待釐清林岱樺助理是否真實雇用，再進一步討論，但不會等到一審判決，但也不受高雄市長初選影響。
林岱樺表示，感謝廉政委員給她機會充分說明，在調查過程中，她認為檢調有罪推論，起訴、羅織罪名是檢調天職，但有利證據多於不利證據，自己非常有信心證明清白。
邱駿彥指出，廉政會今天就林岱樺案無法做成決議，因為檢察官起訴的最大重點是詐領助理費，檢方不相信林有實際雇用助理、認定是人頭助理，相關雇用情形廉政會還要查證，也已請林岱樺提供更詳細的資料，所以今天沒有決議；針對這個案子，廉政會已有隨時開會的準備，只要有新證據就趕快開會。
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