經濟部反擊了！嗆趙少康「看圖說故事」 再用這句話暗酸李鴻源

經濟部長郭智輝日前陪同行政院長卓榮泰南下災區勘災，但被媒體拍到站在慰問區的最外圍，甚至站得比電視台攝影機更外圍，遠距離觀看卓揆如何關心災民的態度，讓郭智輝再挨轟。中廣董事長趙少康表示，從關稅及救災，好像都事不關己，他覺得郭智輝可以辭職下台了。經濟部回嗆趙少康，看圖說故事批評經濟部，同時還不忘暗酸李鴻源。

經濟部表示，此次南部汛災，卓院長及經濟部於第一時間即到現場勘災，關心災情、了解民眾需求，卓院長當場也進行相關裁示，由經濟部提出災損補助方案。趙少康以「看圖說故事」的方式批評經濟部沒有任何行動，令人遺憾，經濟部請趙少康閱讀經濟部網站的公告資訊，勿因個人不負責的言論造成社會與民眾的困擾。

經濟部關注趙少康臉書，並翻出極端氣候文章，提醒趙少康自己也說過，「在極端氣候下，強降雨頻率越來越高，根本超過防洪系統負荷能力」的往事，經濟部指出，嘉義鹿草當地本次出現24小時累積雨量近500毫米的狀況，這種西南氣流造成的強降雨，發生台灣的任何一個地方都可能造成一定的災情。每次的防洪建設，都是為了持續減少致災的區域、強化受災的韌性，現在來看，確實有其成效。面對越來越極端的不穩定氣候，治水的規模也需要不斷加大，這是經濟部積極爭取治水預算的主要原因。

同時，經濟部指控趙少康抹黑、信口開河。經濟部說，趙少康身為媒體人與社會意見領袖，任何發言都需負起一定的責任，不應信口開河、惡意抹黑過往的治水建設沒有效果，此種言論就像過去有人曾說「員山子分洪道要是有效，20年前就做了」一樣，只會淪政治口水，對防洪治水完全沒有幫助。

現在發揮強大排水作用的員山子分洪道，還沒建設之前，爭議很大，1997年台北市長陳水扁建請中央建設分洪道，當時李鴻源就說這句話：員山子分洪道要是有效，20年前就做了。不過，後來員山子分洪工程2001年核定計畫，2002年編預算執行，2005年完工，從後來的效果來看，確實有助於防止水患。