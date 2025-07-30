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覆議普發現金1萬最後期限將至 柯志恩：政院推拖乾脆換黨執政

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委柯志恩。圖／取自柯志恩臉書
國民黨立委柯志恩。圖／取自柯志恩臉書

國民黨立委柯志恩今日表示，明天是匡列5450億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」覆議期限，亦即普發現金1萬元，行政院是否再送立院覆議表決。從最初說違法違憲，到罷免失敗後傳出不覆議，昨又說還評估中，到底是行政院長卓榮泰無法做主，還是賴清德總統執意硬拗到底？

柯志恩表示，最誇張的是，綠委在罷免失利當下歸咎是因政院拒發1萬元，還稱「1萬元在台中發酵，代表台中人非常在意錢」，綠營大老也說「要不要提每個月發2萬？」由此可見，面對民意大反彈，民進黨還是毫無反省，不願承認罷免師出無名、救災無力、執政無能、尤其仇恨動員走火入魔等罄竹難書，早已激怒無數選民。

柯志恩指出，面對罷免挫敗，居然還揶揄台中人，說「台中人非常在意錢」，這是對台中人的輕蔑與羞辱。8月23日台中還有三席立委面臨罷免考驗，台中人應再一次狠狠教訓不知錯且不認錯的民進黨。用選票告訴他們，台中人不是在乎錢，而是在乎比金錢更重要的政治誠信。

柯志恩也說，另一無稽的謠言是網路社群紛傳藍營縣市也超收超徵，故也可發數萬元。眾所周知，縣市政府財政困窘，必須仰賴中央補助，例如統籌分配款、一般性補助和計畫型補助，所以之前財劃法確有修正之必要。地方既無財力財源，更無法源依據可以普發現金。再者，其他國家還稅於民或普發現金，皆由中央政府為之，地方如何越俎代庖？希望在網路散播謠言者，適可而止，如果政院再推拖拉騙，那麼就換人換黨執政。

柯志恩強調，明天是覆議最後期限，希望卓榮泰不要再和民意一路對抗，趕快執行。幾乎懂法律和預算的學者專家都指政院反對無理，卓榮泰不必再「天人交戰」或嗆在野黨「法盲」，其實卓榮泰不僅「法盲」，還「心盲」，因為他已失去從政者「苦民所苦」的初心，只能隨賴總統和民進黨團總召柯建銘的意旨起舞，這樣受人擺布的行政院長還真不如歸去。

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罷免 柯志恩 卓榮泰 行政院 民進黨 普發現金

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