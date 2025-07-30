歡迎貝里斯白蝦正式登台 林佳龍：總合外交具體實踐
外交部長林佳龍30日表示，歷經兩年努力，台灣與中美洲友邦貝里斯攜手推動的水產品輸台合作邁出重要一步，由貝里斯白蝦已正式通過衛生福利部食品藥物管理署查核，自即日起開放輸入台灣，林佳龍也說，從貝里斯的漁港到台灣的餐桌，正是「總合外交」的具體實踐。
林佳龍指出，來自貝里斯的白蝦圓潤飽滿、鮮甜肥美，經過台貝兩國政府把關，不僅健康衛生，也為國人餐桌提供更多優質海鮮的新選擇。林佳龍也說，除了白蝦，未來包括龍蝦、螃蟹、海螺等貝國優質水產品也可望陸續輸台，為台灣消費者帶來更多「物美價廉」的海味美食。
林佳龍也提到，為深化雙邊實質合作，他29日特別設宴歡送即將啟程的「貝里斯智慧漁業商機考察團」，此次考察團由多位台灣產業代表組成，將赴貝里斯實地了解當地水產商機，期待透過增加採購與投資，協助擴大貝國白蝦養殖規模，讓台貝關係再上層樓。
林佳龍強調，「從貝里斯的漁港到台灣的餐桌」，正是台灣總合外交具體實踐的展現。外交部將持續透過多元合作模式，深化與友邦的經貿鏈結，發揮外交助攻產業、合作共創價值的綜效。
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