藍白提案「柯建銘揮拐杖傷人」送紀律委員會 民眾黨團召集協商最快本周處理

立法院本會期延會至8月底，民眾黨團明天召集協商，當中包括民進黨團總召柯建銘移送紀律委員會，遭到綠營質疑726大罷免結束後秋後算帳。

2025年3月25日，立法院會處理國民黨團所提反戒嚴、反廢死公投案，在野黨立委聯手將兩項提案逕付二讀，柯建銘出於不滿拿出拐杖敲打主席台下方桌子，結果造成部分斷裂誤傷國民黨立委徐巧芯，國民黨團、民眾黨團皆提案將柯建銘移送紀律委員會。

民眾黨團近日發出開會通知，協商主題包括「對卓榮泰提出最嚴厲之譴責案，並且要求盡速提名NCC委員名單」、「吳釗燮自行請辭下台負起應有政治責任」、「對卓榮泰提出嚴厲之譴責案，正告國家利益高於政黨利益，政黨利益不能凌駕人民利益」及「柯建銘移送紀律委員會，對其恣意妄為行為做出懲戒」等4案。

立法院程序委員會昨天開會，除了國安會秘書長吳釗燮譴責案，其餘議程草案皆提報至院會處理，柯建銘懲戒案列為討論事項第12案、第13案。

民眾黨團總召黃國昌表示，依照立法委員行為法第7條，立委應該秉持理性問政、共同維護議場及會議室秩序，民進黨團總召柯建銘以違反人類基本文明的粗言穢語，恣意辱罵立法院長韓國瑜及其他立委，並非國會殿堂所應出現及非法所容許的行為。

黃國昌說，為了維護議事秩序及其他立委的人身安全，民眾黨團提案將柯建銘移送紀律委員會，主張對其恣意妄為的行為作出懲戒。

不過，柯建銘今天受訪時則說，「這個一看就是知道是秋後算帳，無庸置疑」，委員會協商後還有院長協商，民眾黨團召集協商僅是過水，當天事發狀況是藍白違法違憲繼續開會，所以自己才會拿出拐杖敲桌子、杖打賣國賊，「應該是我們要譴責他們，怎麼是他們來譴責我」，呼籲在野黨團適可而止、不要顛倒是非。