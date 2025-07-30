快訊

另一指數超飆…病況與外傳不同？沈玉琳助理發文：中午還和芽芽用餐

貿易協議落空？川普宣布課徵印度25%關稅 決策關鍵原因曝光

藍白提案「柯建銘揮拐杖傷人」送紀律委員會 民眾黨團召集協商最快本周處理

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
立法院3月25日表決通過反廢死、反戒嚴公投逕付二讀，民進黨立法院黨團總召柯建銘（前中）敲擊拐杖抗議，拐杖斷成兩截打傷國民黨立委徐巧芯（中）。中央社
立法院3月25日表決通過反廢死、反戒嚴公投逕付二讀，民進黨立法院黨團總召柯建銘（前中）敲擊拐杖抗議，拐杖斷成兩截打傷國民黨立委徐巧芯（中）。中央社

立法院本會期延會至8月底，民眾黨團明天召集協商，當中包括民進黨團總召柯建銘移送紀律委員會，遭到綠營質疑726大罷免結束後秋後算帳。

2025年3月25日，立法院會處理國民黨團所提反戒嚴、反廢死公投案，在野黨立委聯手將兩項提案逕付二讀，柯建銘出於不滿拿出拐杖敲打主席台下方桌子，結果造成部分斷裂誤傷國民黨立委徐巧芯，國民黨團、民眾黨團皆提案將柯建銘移送紀律委員會。

民眾黨團近日發出開會通知，協商主題包括「對卓榮泰提出最嚴厲之譴責案，並且要求盡速提名NCC委員名單」、「吳釗燮自行請辭下台負起應有政治責任」、「對卓榮泰提出嚴厲之譴責案，正告國家利益高於政黨利益，政黨利益不能凌駕人民利益」及「柯建銘移送紀律委員會，對其恣意妄為行為做出懲戒」等4案。

立法院程序委員會昨天開會，除了國安會秘書長吳釗燮譴責案，其餘議程草案皆提報至院會處理，柯建銘懲戒案列為討論事項第12案、第13案。

民眾黨團總召黃國昌表示，依照立法委員行為法第7條，立委應該秉持理性問政、共同維護議場及會議室秩序，民進黨團總召柯建銘以違反人類基本文明的粗言穢語，恣意辱罵立法院長韓國瑜及其他立委，並非國會殿堂所應出現及非法所容許的行為。

黃國昌說，為了維護議事秩序及其他立委的人身安全，民眾黨團提案將柯建銘移送紀律委員會，主張對其恣意妄為的行為作出懲戒。

不過，柯建銘今天受訪時則說，「這個一看就是知道是秋後算帳，無庸置疑」，委員會協商後還有院長協商，民眾黨團召集協商僅是過水，當天事發狀況是藍白違法違憲繼續開會，所以自己才會拿出拐杖敲桌子、杖打賣國賊，「應該是我們要譴責他們，怎麼是他們來譴責我」，呼籲在野黨團適可而止、不要顛倒是非。

編輯推薦

柯建銘 民眾黨 立法院 國民黨

延伸閱讀

斂財？註冊「大罷免大成宮」商標挨批 柯建銘怒駁 : 無償提供罷團

早嗅到青鳥財商機？柯建銘6月就註冊商標 民眾黨：抗中保台是門好生意

柯建銘申註「大罷免大成宮」商標 綠委親曝註冊原因：不收費免擔心

失敗收場…柯建銘申註「大罷免大成宮」 民眾黨團諷：搞亂台灣大發財

相關新聞

確定了！國民黨公布主席選舉辦法 9月領表、10月18投票

國民黨主席將改選，中常會今通過組發會提報黨主席選舉辦法。因應8月23日第二波罷免案，主席選舉登記擬待罷免投票後，於9月4...

經濟部反擊了！嗆趙少康「看圖說故事」 再用這句話暗酸李鴻源

經濟部長郭智輝日前陪同行政院長卓榮泰南下災區勘災，但被媒體拍到站在慰問區的最外圍，甚至站得比電視台攝影機更外圍，遠距離觀...

「不能只關注台積電」關稅談判最後關頭 韓國瑜：政府應多關注勞工、農民

美國關稅談判進入最後關頭，立法院長韓國瑜今天表示，台灣經濟發展不能只關注台積電等半導體產業，從事高科技人口才一百萬，政府...

覆議普發現金1萬最後期限將至 柯志恩：政院推拖乾脆換黨執政

國民黨立委柯志恩今日表示，明天是匡列5450億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」覆議期限，亦即普發現...

歡迎貝里斯白蝦正式登台 林佳龍：總合外交具體實踐

外交部長林佳龍30日表示，歷經兩年努力，台灣與中美洲友邦貝里斯攜手推動的水產品輸台合作邁出重要一步，由貝里斯白蝦已正式通...

媒體報導卓揆不理災民 政院：惡意扭曲罔顧事實

針對《中時新聞網》報導，誣指行政院卓榮泰院長「勘災不甩小民苦」一事，行政院發言人李慧芝30日表示，該報導明顯罔顧事實。事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。