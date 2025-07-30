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親赴廉政會說明 林岱樺直呼恪守民進黨價值：請大家給高雄的女兒加油

中央社／ 台北30日電
民進黨立委林岱樺。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委林岱樺。圖／聯合報系資料照片

民進黨立委林岱樺涉詐助理費遭起訴，她今天親赴民進黨廉政會說明，會前受訪表示，她絕對恪守民進黨的價值「清廉、勤政、愛鄉土」，「請大家給高雄的女兒加加油」。

高雄地檢署6月間偵結民進黨立委林岱樺涉詐領助理費案，依違反貪污治罪條例等罪嫌起訴林岱樺等10人。民進黨今天召開廉政會例會討論此案，並請林岱樺到會說明。

林岱樺在廉政會前受訪表示，她遵照廉政會的規定，在會前不做任何陳述，「請大家給高雄的女兒加加油」。

林岱樺強調，非常感謝廉政會給她說明的機會，她也會把目前閱卷完後所有有利的證據呈現給廉政委員，會盡力在廉政委員會說明相關的證據、證明清白，她絕對是恪守民進黨的價值「清廉、勤政、愛鄉土」。

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廉政 民進黨 林岱樺

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