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賴總統出訪過境紐約受阻？ 學者：凸顯川普關切美中經貿

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
美國總統川普。(路透)
美國總統川普。(路透)

賴清德總統傳出原本計畫在出訪我國中南美洲友邦時，過境美國紐約，遭美方拒絕。淡江戰略所所長李大中指出，川普目前最關切的核心議題是關稅和貿易，這是他處理和思考美中關係的大方向重點，尤其是爭取美中之間的重大協議。他提醒，對於川普完全主導美國政策的現實，我方必須非常留意。

近期剛從美國交流訪問回台的李大中觀察，華府目前的氣氛與川普1.0時期不同，由川普完全主導執政團隊的運作，是拍板定案重大決策的唯一一人，意味著川普完全主導美國的政策方向，其國安團隊和經貿團隊對他高度服從，以川普的優先目標為依歸。

李大中指出，川普當下最關切的核心議題是關稅和貿易，這是他處理和思考美中關係的大方向重點；李大中分析，川普從先前對中國大陸喊出超高關稅到現在似乎立場大幅軟化，並非因為近期以色列伊朗、印度巴基斯坦或泰國柬埔寨等區域議題，而是希望達成一份美中之間的重大協議，因此川普的態度轉變，無論外界解讀是虛張聲勢、討價還價或商人式的談判策略，都是川普尋求此一結果的過程。

李大中認為，固然美中最終達成的協議仍是雙方籌碼與博弈的結果，但理論上雙方一定互有讓步與妥協、議題交換，川普也一定會將最後結果解讀為對美國非常好的交易、宣稱以極大化美國利益，從而將功勞歸於他。

李大中提醒，川普主導美國政府大小決策的現實，是我方思考美國對台政策與行為時，必須非常留意的地方。

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