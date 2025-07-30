快訊

已請假2個月！葉丙成涉洩性平案學生個資 調查再延至8月22日

炒作當配方、凋零成必然？揭日本高級生吐司的盛衰記

不只肝臟問題？沈玉琳健康亮紅燈 傳與1疾病有關「進加護病房」

卓榮泰勘災未等災民說完話就離開？行政院反駁：罔顧事實

中央社／ 台北30日電
行政院長卓榮泰南下到台南勘災，慰問災民，他表示賴總統指示國軍全力配合災民清理家園，行政院將設雲嘉南前進指揮所，協助恢復家園。聯合報資料照，記者劉學聖／攝影
行政院長卓榮泰南下到台南勘災，慰問災民，他表示賴總統指示國軍全力配合災民清理家園，行政院將設雲嘉南前進指揮所，協助恢復家園。聯合報資料照，記者劉學聖／攝影

中時新聞網今天報導行政院卓榮泰昨天慰問嘉義災民時，未等災民話說完便轉身離開。行政院今天說，卓榮泰昨天除向災民致歉，也要求經濟部長郭智輝當場說明補助項目，準備去慰問下一戶人家時並輕拍居民手臂以示安慰，勘災皆以受災居民為念，中時新聞網是惡意報導、罔顧事實。

卓榮泰昨天視察嘉義、台南淹水受災情形，中時新聞網今天以「勘災不甩小民苦」為題，報導卓榮泰昨天慰問嘉義災民時，未等災民話說完便轉身離開。

行政院發言人李慧芝今天透過媒體群組表示，此報導明顯惡意誤導，昨天勘災各家媒體都有相關影音報導，中時新聞網卻罔顧事實、惡意扭曲，無視新聞倫理與媒體自律。

李慧芝說，卓榮泰昨天在朴子市瞭解當地民宅淹水情形，當居民提到傢俱、家電淹水受損狀況時，卓榮泰立即請郭智輝親自向居民說明補助項目，居民也點頭表示理解；待居民反映停電影響清理時，卓榮泰也特別致歉回應請再稍等、會處理好；最後卓榮泰離去前往慰問下一戶人家時，也先輕拍居民手臂以示安慰，居民則點頭並雙手合十回應。

李慧芝說，卓榮泰勘災都是以受災居民為念，當天也不止關心一戶居民，儘量用有限時間慰問更多民眾、了解民眾需求，且在嘉南地區接連遭遇風災水災，急需投入大量資源以協助復原的情形下，卓榮泰也宣布設置雲嘉南災後復原前進指揮所，由行政院政務委員陳金德擔任指揮官，全面協助地方一體救援，縮短災後復原的時間，儘速讓民眾恢復正常生活。

編輯推薦

災民 淹水 災後 卓榮泰 行政院 郭智輝

延伸閱讀

影／卓榮泰揭幕鐵道博物館開放 盼台灣民主鐵軌般穩定

鐵博館7/31第1階段開放 卓榮泰盼以火車說故事

郭智輝勘災冷眼旁觀遭轟下台 吳宗憲：回去崇越當董座

勘災站遠遠挨批 郭智輝自喻備援投手：我在執行交辦任務

相關新聞

確定了！國民黨公布主席選舉辦法 9月領表、10月18投票

國民黨主席將改選，中常會今通過組發會提報黨主席選舉辦法。因應8月23日第二波罷免案，主席選舉登記擬待罷免投票後，於9月4...

林岱樺親赴廉政會說明：恪守民進黨清廉價值

民進黨立委林岱樺涉詐助理費遭起訴，她今天親赴民進黨廉政會說明，會前受訪表示，她絕對恪守民進黨的價值清廉、勤政、愛鄉土，請...

親赴廉政會說明 林岱樺直呼恪守民進黨價值：請大家給高雄的女兒加油

民進黨立委林岱樺涉詐助理費遭起訴，她今天親赴民進黨廉政會說明，會前受訪表示，她絕對恪守民進黨的價值「清廉、勤政、愛鄉土」...

卓榮泰勘災未等災民說完話就離開？行政院反駁：罔顧事實

中時新聞網今天報導行政院長卓榮泰昨天慰問嘉義災民時，未等災民話說完便轉身離開。行政院今天說，卓榮泰昨天除向災民致歉，也要...

賴總統出訪過境紐約受阻？ 學者：凸顯川普關切美中經貿

賴清德總統傳出原本計畫在出訪我國中南美洲友邦時，過境美國紐約，遭美方拒絕。淡江戰略所所長李大中指出，川普目前最關切的核心...

白營批卓揆「未遵憲政分際」 政院 : 不清楚譴責案所為何來

立法院明天將協商民眾黨團針對行政院長卓榮泰提出兩項譴責案。行政院發言人李慧芝30日表示，有關國家通訊傳播委員會（NCC）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。