卓榮泰勘災未等災民說完話就離開？行政院反駁：罔顧事實

中時新聞網今天報導行政院長卓榮泰昨天慰問嘉義災民時，未等災民話說完便轉身離開。行政院今天說，卓榮泰昨天除向災民致歉，也要求經濟部長郭智輝當場說明補助項目，準備去慰問下一戶人家時並輕拍居民手臂以示安慰，勘災皆以受災居民為念，中時新聞網是惡意報導、罔顧事實。

卓榮泰昨天視察嘉義、台南淹水受災情形，中時新聞網今天以「勘災不甩小民苦」為題，報導卓榮泰昨天慰問嘉義災民時，未等災民話說完便轉身離開。

行政院發言人李慧芝今天透過媒體群組表示，此報導明顯惡意誤導，昨天勘災各家媒體都有相關影音報導，中時新聞網卻罔顧事實、惡意扭曲，無視新聞倫理與媒體自律。

李慧芝說，卓榮泰昨天在朴子市瞭解當地民宅淹水情形，當居民提到傢俱、家電淹水受損狀況時，卓榮泰立即請郭智輝親自向居民說明補助項目，居民也點頭表示理解；待居民反映停電影響清理時，卓榮泰也特別致歉回應請再稍等、會處理好；最後卓榮泰離去前往慰問下一戶人家時，也先輕拍居民手臂以示安慰，居民則點頭並雙手合十回應。

李慧芝說，卓榮泰勘災都是以受災居民為念，當天也不止關心一戶居民，儘量用有限時間慰問更多民眾、了解民眾需求，且在嘉南地區接連遭遇風災水災，急需投入大量資源以協助復原的情形下，卓榮泰也宣布設置雲嘉南災後復原前進指揮所，由行政院政務委員陳金德擔任指揮官，全面協助地方一體救援，縮短災後復原的時間，儘速讓民眾恢復正常生活。