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最後期限是明天…普發現金特別條例不覆議？行政院會公開議程見端倪

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
綠營多將726罷免敗因歸咎普發現金1萬元。示意圖。圖／聯合報系資料照片
綠營多將726罷免敗因歸咎普發現金1萬元。示意圖。圖／聯合報系資料照片

首波大罷免失敗，「普發現金」被綠營認為是影響因素之一，傳行政院卓榮泰考量接續而來的國民黨立委罷免案與重啟核三公投案，已決定不覆議，但政院並未證實。由於覆議案須經行政院會通過，而稍早發布的公開議程上並無此項討論案，形同未提出覆議。

在國民黨力推下，「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」共匡列5450億元，並明定每人普發現金一萬元，未納入撥補台電1000億元，引發朝野攻防。該條例三讀通過後，卓榮泰質疑普發現金違法違憲，且普發現金將舉債1014億元，「我內心非常交戰」。

行政院22日收到立法院三讀函文。依憲法增修條文，若政院認為窒礙難行要提出覆議，得經總統核可，在決議案送達行政院10天內，移請立法院覆議。推估政院提出覆議的最後期限為7月31日。

不過根據行政院公開議程，共2項報告事項，包括「0728 豪雨、丹娜絲颱風災害應變作為及雲嘉南災後復原前進指揮所工作辦理情形」，以及經濟部陳報「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」，其餘則是臨時動議或院長提示，並未有相關討論案。

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罷免 災後 行政院 卓榮泰 普發現金 丹娜絲颱風

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