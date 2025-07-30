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氣候變遷委員延期 賴總統指示：防災優先

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
賴清德總統。圖／民進黨提供
賴清德總統。圖／民進黨提供

總統府氣候變遷委員會原定31日舉行，民團上午率先接到總統府通知，委員會將延期舉行，改到哪一天舉行的日期則尚未告知；下午5時左右，總統府通知賴清德總統明日行程僅有「10:00接見2025年第32屆萊茵魯爾夏季世界大學運動會代表團選手、教練及隊職員」，不見氣候變遷委員會的行程。

總統府下午5時34分表示，國家氣候變遷對策委員會原訂7月31日（四）召開，惟受中南部豪大雨影響，賴總統已指示以防救災工作為最優先要務，明日委員會停開一次。

近日行政院經濟發展委員會第2次顧問會議原定29日舉行，不過因美國對台灣關稅即將在本週公布，加上大罷免失利後內閣改組的聲浪頻傳，行政院也宣布經發會停開，將擇期再通知舉行日期。行政院發言人李慧芝日前表示，等之後重新召開會議，屆時盼顧問們提出更多寶貴建言，共同為台灣打造具競爭力與韌性的經濟體質。

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罷免 總統府 李慧芝 賴清德 行政院 氣候變遷

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