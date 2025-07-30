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黃國昌批關稅談判黑箱、823再惡罷 籲賴總統道歉

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
時代力量立委黃國昌今日在核三延役投同意活動，接受媒體聯訪時痛批民進黨執政後「露出獨裁本質」。記者李定宇／攝影
時代力量立委黃國昌今日在核三延役投同意活動，接受媒體聯訪時痛批民進黨執政後「露出獨裁本質」。記者李定宇／攝影

針對近期對美關稅談判與「823大惡罷」爭議，時代力量立委黃國昌今日在核三延役投同意活動，接受媒體聯訪時痛批民進黨執政後「露出獨裁本質」，不僅不願接受監督，連最基本的資訊公開也拒絕。他呼籲總統賴清德應說清楚、講明白，並就相關風波向全民道歉、負起政治責任。

黃國昌表示，任何對外經貿談判，在事前與事後都應有公民社會的參與及國會的監督，「民進黨過去在野時高喊民主監督，如今完全執政卻拒絕分享資訊，對美關稅談判的黑箱作業，已引發產業界、勞工、農漁民高度不滿」。

他直指，目前政府對談判內容「一字不洩」，不僅違反民主原則，也讓各界無所適從，「賴清德總統應該負責任，面對事實，對台灣人民講清楚、說明白」。

針對「823大惡罷」紀念活動引發社會爭議，黃國昌質疑民進黨態度反覆。他指出，總統賴清德聲稱活動與民進黨無關，試圖切割責任，但民進黨立院總召柯建銘與立委吳思瑤卻承認，民進黨在活動過程中「應該承擔卻沒有負起責任」。黃國昌質疑：「到底是有關還是無關？民進黨應該對台灣社會給出一個明確說明。」

他認為，823活動爭議導致社會對立、撕裂與衝突，總統應出面向人民道歉，內閣更應負起政治責任下台，柯建銘是否知所進退，也應有所交代。

此外，黃國昌也質疑過去治水預算的執行成效。他指出，在前瞻基礎建設計畫中編列高達8800億元，其中有相當大比例用於治水，但南部地區仍長期受水患所苦。「近千億元的預算，到底花到哪裡去了？是否用在刀口上，還是又落入了綠油油的口袋？」他要求政府對資源使用情形做出清楚交代。

黃國昌最後強調，許多民進黨立委也已公開呼籲應重新檢討823活動是否續辦，期盼賴總統「以台灣為念、以蒼生為念，懸崖勒馬，不要再惡搞了」。

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