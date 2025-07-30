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批民進黨「撕裂社會」 黃國昌籲823投同意票支持核三延役

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
民眾黨立委黃國昌今下午在土城舉辦核三延役投同意健走活動。記者李定宇／攝影
民眾黨立委黃國昌今下午在土城舉辦核三延役投同意健走活動。記者李定宇／攝影

針對賴清德總統日前相關發言與核三延役議題，民眾黨立委黃國昌今下午在土城舉辦核三延役投同意健走活動受訪時表示，民進黨以726大惡罷攻擊在野黨，造成台灣社會撕裂與傷害，賴總統應向全體人民道歉。他強調8月23日將舉行的核三延役公投，是人民捍衛能源安全與未來世代的重要一票，呼籲全民踴躍參與、投下同意票。

黃國昌表示，726的大惡罷是無差別攻擊在野立委，已重創台灣自由民主的憲政秩序，學界已有嚴肅論述指出其嚴重性。823舉行的核三延役公投，主張人民做主。他直言當執政黨聽不進民意，社會就必須以更大的民意發聲，讓賴總統清楚聽見，並使得相關政策成為政府的法律義務，希望民進黨正視能源政策的嚴峻挑戰，回應錯誤決策對台灣造成的傷害。

對於媒體以「726大惡罷、823小惡罷」形容近日的政治風波，黃國昌則強調，應該分清對人與對事的不同。他表示，民眾黨對台灣公民社會的智慧充滿信心，相信人民能清楚分辨民主程序中的正當性與價值。對人要投不同意、對核三要投同意。

他也指出，過去曾有選舉與公投同時舉辦的先例，民眾黨將結合所有黨公職與支持者的力量，展開全面宣傳與動員。他強調這一票，是為了能源穩定與安全，是為了下一代能健康成長、呼吸新鮮空氣而投下的重要一票。

民眾黨立委黃國昌今下午在土城舉辦核三延役投同意健走活動。記者李定宇攝影
民眾黨立委黃國昌今下午在土城舉辦核三延役投同意健走活動。記者李定宇攝影

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