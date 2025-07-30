朱立倫喊交棒…盧秀燕是否接棒引關注 藍委：該選的人823後決定

國民黨稍早宣布明公告黨主席改選，黨主席朱立倫也說，823任期是21全任期最後一戰，要能順利、放心交棒，讓台中市長盧秀燕接棒的意願再次引發關注。國民黨立委黃健豪分析，一切要等823後，該選的人選才會做決定，肯定黨中央將時程訂在9月；國民黨立委羅廷瑋也說，現在最重要是全力戰823。

國民黨在首波大罷免守住24席立委，黨主席朱立倫今天表示，8月23日還有一戰，這是國民黨21全任期內的最後一個大戰，對他個人是能順利、放心交棒非常重要的戰役，大家一定要力拚到底、全力以赴，不要有任何個人思考和紛爭，全黨團結一致，一席都不能少。

另外，國民黨主席將改選，中常會今通過組發會提報黨主席選舉辦法。因應8月23日第二波罷免案，主席選舉登記擬待罷免投票後，於9月4至9月5日登場，預計10月18日投票，11月1日召開全代會正式交接。相關辦法明日正式公告。

外界關注，台中市長盧秀燕是否會參選國民黨主席。國民黨立委黃健豪分析，一切都要等823告一段落後，該選的人選才會做決定，這階段還是全力搶就7位國民黨立委。他也說，沒有什麼最後一戰的問題，每一任黨主席的每一戰都非常重要，都要全力奮戰，肯定黨中央將黨主席改選規畫在823之後。

國民黨立委羅廷瑋也說，黨公職一定是全力協助823公投，且現在還有很多國民黨立委在水深火熱，這7席都非常危險，賴清德也發布支持罷免，這不是誰的最後一戰的問題，而是為人民、為民主而戰，沒有人能置身事外。他認為，這段時間不需要去探討黨主席選舉問題，且民眾更關注的是民生、民主的問題。