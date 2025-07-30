影／回應黃光芹「西進說」 館長：媒體人做事不要那麼下流
網紅館長陳之漢今天結束澳門場勘行程返抵桃園機場，日前資深媒體人黃光芹訪問民眾黨主席黃國昌時，稱館長陳之漢一再提到中國認同說，沒有台灣主體意識和價值，「甚至大罷免儼然成為他西進的投名狀」，館長也在機場透過媒體回應，他表示媒體人做事不要那麼下流。
館長陳之漢表示，他直播一直講當初從大陸回來就有說先把大罷免守住，等選舉結束後再過去，他又不是神仙怎麼會知道大罷免會贏，並批評黃光芹是倒著講。
館長陳之漢強調，要打破民進黨長久以來的意識形態，人民要的是人民價值，不是台灣價值，台灣價值就是民進黨價值，人民需要的是錢、生活，不是滿嘴的價值。他表示他直播講這些東西已經很久了，為什麼黃光芹當時不質疑他，要在大罷免後來攻擊他，因為民進黨輸慘了，所以製造對立、分裂。
館長陳之漢表示他個人不代表藍跟白的立場，只代表他自己的立場，藍白可以不用支持館長，但只要國民黨、民眾黨有需要，他就會兩肋插刀，不用拿他去製造與黃國昌之間的矛盾。
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