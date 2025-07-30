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影／國民黨主席改選將啟動！10月18日投票、11月1日交接

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
國民黨下午舉行中常會，針對823立委罷免投票及核三重啟公投，朱立倫（左）主席在致詞時表示感謝黃國昌主席以及小草們的團結合作，並強調核三重啟是一項重要的公投，這是共同的理念，也是共同一致的努力。記者曾學仁／攝影
國民黨下午舉行中常會，針對823立委罷免投票及核三重啟公投，朱立倫（左）主席在致詞時表示感謝黃國昌主席以及小草們的團結合作，並強調核三重啟是一項重要的公投，這是共同的理念，也是共同一致的努力。記者曾學仁／攝影

國民黨下午舉行中常會，針對823立委罷免投票及核三重啟公投，朱立倫主席在致詞時表示，感謝黃國昌主席以及小草們的團結合作，接下來並會在各地舉辦共同的宣講活動，並強調核三重啟是一項重要的公投，這是共同的理念，也是共同一致的努力。

對於中南部的民眾正陷於水災的傷害，朱立倫抨擊民進黨政府這段時間，不管是防災、避災、救災，幾乎把我們打到第三世界國家的落後，甚至在態度上完全沒有跟災民站在一起，只有政治，忘了更重要一切要以民為本。

726大罷免結束，國民黨將啟動黨主席改選，黨中央今天向中常會提報114年黨主席暨第二十二屆全國代表大會代表等選舉相關規章草案，包括黨主席選舉日程表，黨主席任期到10月31日，10月18日選舉到11月全代會交接完成。

國民黨組發會主委許宇甄（左二）在中常會後，說明國民黨主席改選時程。記者曾學仁／攝影
國民黨組發會主委許宇甄（左二）在中常會後，說明國民黨主席改選時程。記者曾學仁／攝影

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罷免 朱立倫 國民黨 黨主席 民進黨

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