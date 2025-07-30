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民眾黨籲挺核三延役公投 黃國昌曝行政院居然沒有反方意見
民眾黨主席黃國昌今天率黨籍幹部到土城運動場舉行記者會，呼籲民眾在核三延役公投投下同意票。黃國昌表示，民進黨在首波大罷免投票失利後擺爛，中選會居然在核三延役公投的投票公報沒有反方的反對理由。
黃國昌今天率領新北市黨部主委周台竹、新北市議員陳世軒、台北市議員張志豪、陳宥丞、林珍羽等黨公職人員身著輕便運動服到運動場，以接力慢走形式一棒接一棒，呼籲民眾為了台灣好，823核三延役公投一定要票投同意票。
黃國昌表示，民進黨發動無差別的大罷免，卻在首波罷免行動失敗，緊接著823的罷免與公投也失去方向，連中選會網站公告了823核三延役公投的投票公報，僅有贊成的正方理由書，卻沒有反對方的意見書，讓人不知道行政院反對的理由。
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