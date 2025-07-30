教廷捐149萬助丹娜絲風災重建 外交部致謝期盼深化合作
颱風丹娜絲重創南台灣，教廷愛德服務部捐贈5萬美元（約新台幣149萬元）善款協助重建。外交部今天代表政府致謝，並期盼台梵持續深化在人道關懷領域合作，並促進長久邦誼。
駐教廷大使館近期於臉書表示，台灣已收到教廷愛德服務部（Dicastery for the Service of Charity）捐贈的5萬美元善款，主教團主席李克勉、嘉義教區主教浦英雄、台南教區主教黃敏正也表達感謝。
外交部下午發布新聞稿表示，代表政府與全體民眾表達誠摯感謝。教宗良十四世（Pope Leo XIV）於16日為台灣風災災民祈禱，並指示教廷愛德服務部提供實質協助。
外交部強調，上述捐助具體展現教宗落實天主關懷和憐憫的精神，外交部期盼台梵雙方在既有的友好基礎上，持續深化在人道關懷領域的各項合作，並促進基於共同理念的長久邦誼。
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