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「台美印三方對話訪問團」抵台 將晉見副總統蕭美琴

中央社／ 台北30日電
副總統蕭美琴。圖/聯合報系資料照片
副總統蕭美琴。圖/聯合報系資料照片

亞洲協會政策研究所及戰略與防衛研究所組成的「台美印三方對話訪問團」抵台，在台期間將晉見副總統蕭美琴、拜會無任所大使唐鳳。

外交部下午發布新聞稿指出，「亞洲協會政策研究所」（Asia Society Policy Institute，ASPI）新德里分部主任馬卡士（Akshay Mathur）應政府邀請，於7月29日至8月6日偕「戰略與防衛研究所」（Council for Strategic and Defense Research，CSDR）榮譽研究員莫瑞佳（C. Raja Mohan）及ASPI成員訪台，外交部表達誠摯歡迎。

外交部說明，訪團在台期間將晉見蕭副總統、拜會無任所大使唐鳳，並赴國內相關機構交流及接受外交部款宴；另將參加外交部與遠景基金會合辦的「台美印三方對話」。

外交部表示，台美印是印太區域共享民主自由價值的理念相近夥伴，今年7月「四方安全對話」（Quad）外長會議已重申對自由開放印太區域的共同承諾。訪團此行將實地瞭解台海情勢及台灣政經發展現況，並持續深化彼此友好關係。

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