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確定了！國民黨公布主席選舉辦法 9月領表、10月18投票
國民黨主席將改選，中常會今通過組發會提報黨主席選舉辦法。因應8月23日第二波罷免案，主席選舉登記擬待罷免投票後，於9月4至9月5日登場，預計10月18日投票，11月1日召開全代會正式交接。相關辦法明日正式公告。
國民黨組發會主委許宇甄在中常會後說明，24席黨籍立委在726挺過惡罷，8月23日還有7藍委罷免投票，這段時間仍會以反惡罷行動為主。有關黨主席與黨代表選舉，黨章規定任期為4年，中常會已通過黨主席與黨代表選舉辦法，預計明日公告後，10月18日舉行投開票，並在11月1日召開全代會。
許宇甄表示，領表時間落在9月1日至9月5日，登記時間則為9月4日及9月5日兩天。至於選舉日訂在10月18日，是考量海外投票時間約需五周，坊間曾提出9月27日投票，但因逢教師節連假，緊接著又有中秋節、國慶節與光復節等連假，因此決定在10月18日投開票，也符合黨章相關規範，並無任何延遲。
藍營人士表示，考量表態領表和登記的時間都是在8月23日後，時程上規畫9月4日、9月5日登記、10月18日選舉，11月交接。中間一定會給予有意願參選者一個多星期的充分時間來表態。
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