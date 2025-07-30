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黃國昌批未提核三公投意見書 政院搬公投法稱「錯誤指控」

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影

核三重啟全國性公投8月23日登場，民眾黨立院黨團總召黃國昌質疑行政院身為反方卻沒有意見書，批評行政院長卓榮泰擺爛。政院指出，立法院提出公投依法沒有提出政府機關意見書的程序，建議黃國昌參考公投法避免錯誤指控。

黃國昌今天在臉書發文表示，中選會公告823重啟核三公投的投票公報，赫然發現除了正方理由書，竟然沒有反方意見書，堂堂行政院派出台電董事長曾文生、行政院能源減碳辦公室副執行長林子倫擔任反方代表，如今卻連最基本的意見書都沒有提出，簡直荒唐透頂。

行政院發言人李慧芝今天表示，行政院尊重立法院提出全國性公投案的決定，希望黃國昌也能瞭解立法院提出公投案的程序，與民眾提出公投案的程序完全不同。

李慧芝說明，立法院提案既不用通過民眾連署的程序，依法也沒有提出政府機關意見書的程序，公民投票法第15條都有明文規定，政院期盼公投案可以依法、就事論事來辦理，也建議黃國昌可以參考公民投票法條文，以免因為錯誤理解造成錯誤指控。

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公投 行政院 黃國昌

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