快訊

沒有腦水腫或昏迷…沈玉琳爆肝炎送加護病房 三軍總醫院發聲

確定了！國民黨公布主席選舉辦法 9月領表、10月18投票

俄羅斯8.8強震 為何海嘯先到台東、北部卻比較晚？氣象粉專解釋了

聽新聞
0:00 / 0:00

新竹檢察長陳松吉「警調」雙料背景 將任國安局副局長

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導
新竹地方檢察署檢察長陳松吉。記者曾學仁／攝影
新竹地方檢察署檢察長陳松吉。記者曾學仁／攝影

國安局副局長黃明昭回任中央警察大學校長引發熱議後，繼任人選再爆「驚奇」；法務部昨緊急通知本周五召開「臨時」檢察官人事審議委員會，議案為討論新竹地檢署檢察長陳松吉調派國安局副局長的人事案。

法務部、高檢署高層今接受查證時，對此人事三緘其口「不方便說明」；知情人事透露，此一人事案經有權力人多方考量後，應已成局，如順利通過委員支持，陳松吉就是繼法務部政務次長徐錫祥後「第2名」由檢察體系拔擢出任國安局副局長者。

陳松吉是司法官學院32期結業，有中央警官學校行政學系學歷，曾奉派法務部調查局政風室主任；陳的「警、調」背景，據信是當局首肯他出任國安局副局長的原因之一，至於陳松吉履新後所遺檢察長職缺，法務部長鄭銘謙將再為考量、調整。

陳松吉資歷完整，曾擔任花蓮、彰化、台中地檢署主任檢察官，並曾任台東、苗栗、嘉義地檢署檢察長。

編輯推薦

國安局 法務部 檢察官

延伸閱讀

綠白質詢隔空交火 黃國昌批司法怠惰

王鴻薇嗆「就是辦高虹安、林姿妙」才升官 法務部長：我不接受

辦柯案檢察官升職惹議 法務部長：依法圈選

一審主任24名檢察官揭曉 辦「大罷免的」、辦「柯文哲的」出線

相關新聞

確定了！國民黨公布主席選舉辦法 9月領表、10月18投票

國民黨主席將改選，中常會今通過組發會提報黨主席選舉辦法。因應8月23日第二波罷免案，主席選舉登記擬待罷免投票後，於9月4...

台美關鍵時刻！對等關稅大限將至 政院：鄭麗君仍在華府應戰

美國對等關稅大限將至，台美談判進入關鍵時刻，外媒彭博報導指出，川普團隊迄今僅向台灣提供了1個「最佳稅率關稅」承諾，但未給...

稱823「最後一場大戰」 朱立倫：順利交棒前非常重要的戰役

國民黨在首波大罷免守住24席立委，黨主席朱立倫今天表示，8月23日還有一戰，這是國民黨21全任期內的最後一個大戰，對他個...

大罷免失利 王世堅中常會帶衛生紙嗆：柯建銘自己擦屁股

大罷免大失敗，結果遠不如民進黨預期，綠營內部檢討風暴隨之而來。民進黨中常委、立委王世堅今天到黨中央開中常會時，帶了包衛生...

影／回應黃光芹「西進說」 館長：媒體人做事不要那麼下流

網紅館長陳之漢今天結束澳門場勘行程返抵桃園機場，日前資深媒體人黃光芹訪問民眾黨主席黃國昌時，稱館長陳之漢一再提到中國認同...

影／國民黨主席改選將啟動！10月18日投票、11月1日交接

國民黨下午舉行中常會，針對823立委罷免投票及核三重啟公投，朱立倫主席在致詞時表示，感謝黃國昌主席以及小草們的團結合作，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。