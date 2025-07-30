新竹檢察長陳松吉「警調」雙料背景 將任國安局副局長

繼國安局副局長黃明昭回任中央警察大學校長引發熱議後，繼任人選再爆「驚奇」；法務部昨緊急通知本周五召開「臨時」檢察官人事審議委員會，議案為討論新竹地檢署檢察長陳松吉調派國安局副局長的人事案。

法務部、高檢署高層今接受查證時，對此人事三緘其口「不方便說明」；知情人事透露，此一人事案經有權力人多方考量後，應已成局，如順利通過委員支持，陳松吉就是繼法務部政務次長徐錫祥後「第2名」由檢察體系拔擢出任國安局副局長者。

陳松吉是司法官學院32期結業，有中央警官學校行政學系學歷，曾奉派法務部調查局政風室主任；陳的「警、調」背景，據信是當局首肯他出任國安局副局長的原因之一，至於陳松吉履新後所遺檢察長職缺，法務部長鄭銘謙將再為考量、調整。

陳松吉資歷完整，曾擔任花蓮、彰化、台中地檢署主任檢察官，並曾任台東、苗栗、嘉義地檢署檢察長。