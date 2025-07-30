核三重啟公投公報無政院意見 中選會：依法不須彙集

核三重啟公投將在8月23日登場，民眾黨主席黃國昌質疑，中選會公布公投公報，但行政院連最基本的意見書都沒有提出。中選會說，依公投法規定，經立法院會通過交由中選會辦理的公投案，公投公報不須彙集政府機關意見書。

將在8月23日投票的全國性公民投票案第21案主文為「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」年滿18歲國民就有投票權。

黃國昌今天透過社群網站臉書（Facebook）質疑，中選會網站公告8月23日核三延役公投的投票公報，但公報上除了正方理由書，沒有反方（行政院）意見書；堂堂行政院連最基本的意見書都沒有提出，簡直荒唐透頂。

中央選舉委員會指出，由於全國性公民投票案第21案是立法院依公民投票法第15條第2項規定，經立法院院會通過後交由中選會辦理公民投票，因此不適用公投法第17條第1項第3款「政府機關針對公民投票案提出之意見書」公告事項，因此此案公投公報不須彙集政府機關意見書。

公投法第15條第2項規定，立法院對於第2條第2項第3款事項，認有提出公民投票必要者，得附具主文、理由書，經立法院院會通過後10天內，交由主管機關辦理公民投票，不適用第9條至第13條、第17條第1項第3款及第19條規定。