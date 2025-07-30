為罷免不足處向公民團體與支持者致歉 賴清德：承擔所有批評

大罷免結果不如民進黨預期，身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，對於罷免投票的結果，許多人心裡有失落、也有遺憾。民進黨做得不夠的地方，他要承擔所有批評，也要向所有投入的公民團體與支持者，深深致上歉意；面對未來，要把失落化為堅守信念的勇氣，把遺憾化為改革再出發的決心。

賴清德指出，上周六，台灣人民依憲法所發起的罷免投票，以及人民所做出的決定，民進黨都應該尊重接受。其中展現的民意，不論是對憲政體制的堅持、對國家安全和民主秩序的憂慮，或是期盼國家運作能夠有更多對話、減少對立，人民的每一份心聲，都是執政者的責任。

賴清德說，感謝各地公民團體與支持者們，這段時間不畏酷暑風雨，一步一腳印地完成連署成案。一張一張親筆寫下的連署書、親手發出的傳單，那都不只是一張紙張的重量，而是人民想守護國家的力量。

賴清德表示，從清晨到夜晚，大家堅守在街頭，勇敢地說出心中信念，一路堅持走到最後關頭。這條路上，也有許多民進黨的同志與夥伴一起同行，要感謝大家的努力和付出，這是一堂實踐民主的公民課，也是一場深刻的民主對話。

賴清德指出，因為大家一起為台灣站出來，更多公民開始關心、參與公共事務，公民的行動，讓台灣的民主更有生命力，也提醒著所有政治人物，必須時時刻刻尊重人民的意志，並且接受人民的監督，這是民主政治最根本的責任。