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盼政院速提風災重建特別條例 朱立倫：已拜託黨團明召協商

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
726大罷免投票後，國民黨中常會今預計通過黨主席選舉辦法，中常委出席踴躍，國民黨主席朱立倫進場發表談話前，現場響起如雷掌聲，為次反惡罷表現給予肯定。記者鄭媁／攝影
726大罷免投票後，國民黨中常會今預計通過黨主席選舉辦法，中常委出席踴躍，國民黨主席朱立倫進場發表談話前，現場響起如雷掌聲，為次反惡罷表現給予肯定。記者鄭媁／攝影

全台豪大雨不斷，造成中南部多處積水。國民黨立法院黨團昨要求行政院盡速提出「丹娜絲颱風災後重建特別條例」草案，全案昨逕付二讀、交朝野協商。國民黨主席朱立倫今表示，已特別拜託黨團明天召集協商，請民進黨絕對不要卡、政院下周就提出特別條例與後續預算，黨團一定全力支持。

朱立倫今在中常會表示，中南部現正陷於大雨、水災後的傷害，丹娜絲颱風和後續豪雨造成中南部重創，民進黨政府這段時間不管在防災、避災、救災，幾乎沒有SOP，幾乎把台灣打到第三世界國家，非常落後、延誤，態度上完全沒跟災民站在一起，只拚政治，忘了以民為本。

朱立倫說，國民黨一定站在所有災民的角度協助救災，立院黨團第一時間也要求行政院提出「丹娜絲颱風災後重建特別條例」草案，國民黨一定全力支持；昨天院會逕付二讀，到現在難道還要冷凍期嗎？絕對不允許。他特別拜託黨團明天就召集協商，請民進黨絕對不要卡。

針對普發現金一萬元議題，朱立倫說，這是還稅於民，同時為了振興景氣，盼政院不要再找任何理由推託，更不要耍小動作，趕快編列預算送來立院。同時，剋扣地方的636億元一般補助款一毛都不能少，這是地方最關鍵的社福、教育、基礎建設預算，一定要協助地方政府。

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國民黨 朱立倫 丹娜絲颱風

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